Азербайджан передав Україні енергообладнання на $1,47 млн

Україна отримала від Азербайджану чергову партію гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вартістю понад $1,47 млн. Вантаж містить обладнання, необхідне для відновлення та підтримки роботи енергосистеми після російських атак.

Як пише Dilo, про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Що увійшло до нового вантажу

До партії допомоги увійшли дев’ять силових трансформаторів, 186 км електричних кабелів та інше критично важливе енергетичне обладнання.

За словами першого віцепрем’єр-міністра України — міністра енергетики Дениса Шмигаля, підтримка Азербайджану допомагає зміцнювати енергетичну стійкість країни напередодні п’ятої воєнної зими.

Він подякував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та Міністерству енергетики країни за систематичну допомогу українському енергетичному сектору.

Скільки енергетичної допомоги Азербайджан надав Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії через хаби Міністерства енергетики України надійшло 159 гуманітарних вантажів з Азербайджану. Їхня загальна вага перевищує 2432,4 тонни.

Серед переданого обладнання - силові трансформатори, трансформаторні підстанції, генератори, електричні кабелі та інші компоненти, необхідні для роботи енергетичної інфраструктури.

Нова партія допомоги має посилити можливості українських енергетиків із відновлення пошкоджених об’єктів і підтримки стабільної роботи енергосистеми в умовах російських атак.

Нагадаємо, раніше Швейцарія передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Крім того, Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - трансформатори та дизельні генератори.