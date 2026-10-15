До 300 тис. грн на генератори й резервне живлення: програма "СвітлоДім" охопила ще чотири області

Урядову програму “СвітлоДім", у межах якої ОСББ та управителі багатоквартирних будинків можуть отримати до 300 тис. грн на енергообладнання, розширили на Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Дії".

"СвітлоДім" розширили

Раніше скористатися нею можна було в Києві, Київській та Харківській областях.

ОСББ, управителі багатоквартирних будинків та обслуговувальні кооперативи можуть подати заявку через "Дію" й отримати до 300 тис. грн на придбання обладнання для резервного живлення.

Розмір допомоги залежить від характеристик будинку:

До 100 тис. грн - для будинків до 6 поверхів.

До 200 тис. грн - для будинків від 7 до 16 поверхів.

До 300 тис. грн - для будинків від 17 поверхів, будинків із власною котельнею, а також будинків від 4 до 16 поверхів, які мають три або більше під’їздів.

Як працює програма?

Фінансування дозволяється використати на придбання генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей та іншого обладнання для резервного електроживлення.

Постачальника обладнання ОСББ або управитель обирає самостійно. Якщо будинок уже має генератор, допомогу можна використати для інших потреб - наприклад, для організації резервного живлення ліфтів.

Гроші надійдуть на рахунки заявників протягом 48 годин.

Після зарахування коштів на спецрахунки заявники мають 45 днів на закупівлю необхідного обладнання.

Програму реалізують Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство цифрової трансформації України та банки-партнери.

Нагадаємо, Мінрегіон розширив перелік документів, які можуть підтверджувати характеристики будинку, щоб співвласники багатоквартирних будинків швидше отримували фінансову підтримку за програмою "СвітлоДім".