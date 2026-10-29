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ПриватБанк запустил полностью цифровое КАСКО: как работает новый сервис страхования авто

автомобили
ПриватБанк запустил онлайн-КАСКО / Depositphotos

ПриватБанк запустил в Приват24 два продукта автострахования — "Мини КАСКО" и "Полное КАСКО". Водители могут оценить рыночную стоимость автомобиля, пройти обзор через камеру смартфона и получить предложения от нескольких страховых компаний.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

Благодаря такому решению водителям больше не нужно ездить в офис страховой компании или устанавливать посторонние приложения.

"Мы трансформировали КАСКО в качественный цифровой инструмент, минимизирующий бюрократические процедуры и обеспечивающий каждому водителю максимальную простоту, прогнозируемость и защиту", - отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко .

Он добавил, что среди главных преимуществ есть автоматическая оценка авто, отсутствие необходимости посещать офисы и возможность получить предложения от нескольких лидеров рынка в одном месте.

Оплата частями и военные риски

Кроме разового платежа, клиенты могут рассрочить оплату услуги на 12 месяцев без переплат, уплачивая стоимость ежемесячно. Также банк предлагает защиту от военных рисков: владельцы полисов получают компенсацию в случае повреждения автомобиля от ракет, дронов или их обломков.

"Покрытие военных рисков отвечает потребностям нашего клиента в современных реалиях страны. Около 80% договоров, которые банк уже заключил по этому продукту страхования автомобилей, включают такое покрытие", – рассказал Мусиенко.

Пакеты страхования и оформления

Банк предлагает два уровня страхования: базовое Мини КАСКО и максимальный пакет all-inclusive Полное КАСКО, действие которого по желанию можно распространить и на территорию Европы. Страховые партнеры также предусматривают выплаты за мелкие повреждения и стекло без справок полиции, выплату по европротоколом и технический ассистанс.

Оформить полис можно непосредственно в мобильном приложении Приват24 с помощью раздела меню "Еще - Страхование - КАСКО".

Напомним, в сентябре ПриватБанк запустил сервис подписок, предусматривающий кэшбек, скидки и отдельные условия на ряд услуг - от цифровых сервисов и доставки топлива и медицины.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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