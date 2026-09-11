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ПриватБанк запустил подписки с кэшбеками и скидками

ПриватБанк, сервис подписок
ПриватБанк запустил сервис "Подписки" / Скриншот видео

ПриватБанк запустил сервис подписок, предусматривающий кэшбек, скидки и отдельные условия на ряд услуг – от цифровых сервисов и доставки до топлива и медицины. Банк утверждает, что совокупная экономия для части клиентов может достигать 1000 грн в месяц.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении ПриватБанка.

Какие подписки доступны

У пользователей есть выбор между тремя вариантами в соответствии с собственными затратами и потребностями.

Базовая – бесплатная. Она предусматривает отмену комиссий за переводы между картами банка для пользователей с подпиской и бесплатное пополнение карт для выплат.

Приват PRO стоит 129 грн в месяц. Для новых пользователей первый месяц бесплатный. Пакет включает в себя дополнительные предложения для пользователей почтовых, цифровых, медицинских сервисов, супермаркетов и АЗК.

Общая PRO стоит 297 грн в месяц. К ней можно добавить еще четырех человек — всего подпиской могут пользоваться пятеро.

На чем можно сэкономить

Подписки предусматривают кэшбеки и скидки на разные категории расходов:

  • до 200 грн на цифровые сервисы, в частности, YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, Google и Apple;
  • до 100 грн на доставку через "Новую почту", "Укрпочту", Meest и другие сервисы;
  • до 3 грн/л дополнительной экономии на горючем WOG для крупнейшего пакета, с лимитом до 200 литров в месяц;
  • предложения в "Сільпо", в том числе кофе и круассан за 1 грн и до 200 грн скидки на покупки;
  • медицинские услуги, включая пять телеконсультаций в месяц.

По данным банка, совокупная экономия по этим предложениям может составить до 1000 грн в месяц.

"По нашим расчетам, для 95% активных пользователей полученная в течение месяца выгода будет существенно превышать стоимость самой подписки", - отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Для владельцев платных пакетов также предусмотрены другие условия использования кредитного лимита и ставка до 7% годовых на остаток в "Конвертах".

Как подключить

Банк не подключает клиентов к платным пакетам автоматически. Выбрать подписку можно в Приват24 в меню "Профиль" или в отделении.

При оформлении или перевыпуске карты можно также выбрать уровень "Подписок". 

Напомним, в июле ПриватБанк запустил новую возможность для пользователей сервиса "Оплата частями". Теперь покупатели в интернет-магазинах партнеров банка могут самостоятельно продлевать срок оплаты за покупки, увеличивая количество платежей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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