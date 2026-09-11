ПриватБанк запустив підписки з кешбеками та знижками

ПриватБанк запустив сервіс підписок, що передбачає кешбек, знижки та окремі умови на низку послуг — від цифрових сервісів і доставки до пального та медицини. Банк стверджує, що сукупна економія для частини клієнтів може сягати 1000 грн на місяць.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомленні Приватбанку.

Які підписки доступні

У користувачів є вибір між трьома варіантами відповідно до власних витрат та потреб.

Базова — безкоштовна. Вона передбачає скасування комісій за перекази між картками банку для користувачів із підпискою та безкоштовне поповнення карток для виплат.

Приват PRO коштує 129 грн на місяць. Для нових користувачів перший місяць безкоштовний. Пакет включає додаткові пропозиції для користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК.

Спільна PRO коштує 297 грн на місяць. До неї можна додати ще чотирьох людей — загалом підпискою можуть користуватися п'ятеро.

На чому можна заощадити

Підписки передбачають кешбеки та знижки на різні категорії витрат:

до 200 грн на цифрові сервіси, зокрема YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, Google та Apple;

до 100 грн на доставку через "Нову пошту", "Укрпошту", Meest та інші сервіси;

до 3 грн/л додаткової економії на пальному WOG для найбільшого пакета, з лімітом до 200 літрів на місяць;

пропозиції у "Сільпо", зокрема кава та круасан за 1 грн і до 200 грн знижки на покупки;

медичні послуги, включно з п'ятьма телеконсультаціями на місяць.

За даними банку, сукупна економія за цими пропозиціями може становити до 1000 грн на місяць.

"За нашими розрахунками, для 95% активних користувачів отримана протягом місяця вигода буде суттєво перевищувати вартість самої підписки", — зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Для власників платних пакетів також передбачені інші умови користування кредитним лімітом та ставка до 7% річних на залишок у "Конвертах".

Як підключити

Банк не підключає клієнтів до платних пакетів автоматично. Обрати підписку можна у Приват24 в меню "Профіль" або у відділенні.

Під час оформлення чи перевипуску картки також можна одразу обрати рівень "Підписок".

Нагадаємо, у липні ПриватБанк запустив нову можливість для користувачів сервісу "Оплата частинами". Відтепер покупці в інтернет-магазинах партнерів банку можуть самостійно продовжувати термін сплати за покупки, збільшуючи кількість платежів.