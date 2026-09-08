ФОПам більше не потрібно рахувати дохід вручну: Приватбанк запустив новий контроль лімітів

У мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу" з'явився новий інструмент — віджет "Контроль лімітів". Він дозволяє підприємцям відстежувати обсяг надходжень і контролювати дотримання річного ліміту для своєї групи оподаткування без ручних підрахунків.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

Що враховує система

Застосунок враховує комісії еквайрингу та відсіює перекази між власними рахунками, повернення депозитів і кредитні кошти. До розрахунку також можна вручну додати доходи, отримані поза рахунками ПриватБанку, зокрема готівкові.

Групу оподаткування система визначає через сервіс "Електронна звітність" і відповідно встановлює граничний ліміт. За потреби ці параметри можна змінити вручну.

Для ФОП 3-ї групи доступний вибір звітного періоду — 1-й квартал, 6 або 9 місяців. Це дає змогу окремо перевіряти показники під час підготовки податкової звітності.

Як скористатися послугою

Для використання сервісу необхідно оновити застосунок "Приват24 для бізнесу" до останньої версії. Інструмент доступний у розділі "Аналітика".

Увійти в розділ можна двома шляхами:

через картку рахунку на головному екрані натиснути " ⋮ ", а потім обрати "Аналітика";

через меню "Виписка" перейти в розділ "Аналітика", після чого обрати "Контроль лімітів".

Нагадаємо, у липні ПриватБанк та Mastercard випустили бізнес-картку для ФОП із кредитним лімітом "Підприємницький" до 500 тис. грн. Новий продукт розроблений для управління коштами та планування щоденних витрат мікробізнесу.