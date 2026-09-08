- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
ФЛП больше не нужно считать доход вручную: Приватбанк запустил новый контроль лимитов
В мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" появился новый инструмент — виджет "Контроль лимитов". Он позволяет предпринимателям отслеживать объем поступлений и контролировать соблюдение годового лимита своей группы налогообложения без ручных подсчетов.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.
Что учитывает система
Приложение учитывает комиссии по эквайрингу и отсеивает переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства. В расчет также можно вручную добавить доходы, полученные вне счетов ПриватБанка, в том числе наличные.
Группу налогообложения система определяет через сервис "Электронная отчетность" и устанавливает предельный предел. При необходимости эти параметры можно изменить вручную.
Для ФЛП 3-й группы доступен выбор отчетного периода – 1-й квартал, 6 или 9 месяцев. Это позволяет отдельно проверять показатели при подготовке налоговой отчетности.
Как воспользоваться услугой
Для использования сервиса необходимо обновить приложение "Приват24 для бизнеса" до последней версии. Инструмент доступен в разделе "Аналитика".
Войти в раздел можно двумя путями:
- через карту счета на главном экране нажать " ⋮ ", а затем выбрать "Аналитика";
- через меню "Выписка" перейти в раздел "Аналитика", затем выбрать "Контроль лимитов".
Напомним, в июле ПриватБанк и Mastercard выпустили бизнес-карту для ФЛП с кредитным лимитом "Предпринимательский" до 500 тыс. грн. Новый продукт разработан для управления денежными средствами и планирования ежедневных расходов микробизнеса.