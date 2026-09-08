ФЛП больше не нужно считать доход вручную: Приватбанк запустил новый контроль лимитов

В мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" появился новый инструмент — виджет "Контроль лимитов". Он позволяет предпринимателям отслеживать объем поступлений и контролировать соблюдение годового лимита своей группы налогообложения без ручных подсчетов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

Что учитывает система

Приложение учитывает комиссии по эквайрингу и отсеивает переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства. В расчет также можно вручную добавить доходы, полученные вне счетов ПриватБанка, в том числе наличные.

Группу налогообложения система определяет через сервис "Электронная отчетность" и устанавливает предельный предел. При необходимости эти параметры можно изменить вручную.

Для ФЛП 3-й группы доступен выбор отчетного периода – 1-й квартал, 6 или 9 месяцев. Это позволяет отдельно проверять показатели при подготовке налоговой отчетности.

Как воспользоваться услугой

Для использования сервиса необходимо обновить приложение "Приват24 для бизнеса" до последней версии. Инструмент доступен в разделе "Аналитика".

Войти в раздел можно двумя путями:

через карту счета на главном экране нажать " ⋮ ", а затем выбрать "Аналитика";

через меню "Выписка" перейти в раздел "Аналитика", затем выбрать "Контроль лимитов".

Напомним, в июле ПриватБанк и Mastercard выпустили бизнес-карту для ФЛП с кредитным лимитом "Предпринимательский" до 500 тыс. грн. Новый продукт разработан для управления денежными средствами и планирования ежедневных расходов микробизнеса.