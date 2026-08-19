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Бизнесу упростили участие в госзакупках: гарантию ПриватБанка можно запросить в E-Tender

ПриватБанк
Бизнесу упростили участие в госзакупках / Depositphotos

Бизнес, участвующий в государственных закупках, теперь может запросить банковскую гарантию ПриватБанка непосредственно через площадку E-Tender. Это позволяет оформить заявку при подготовке к тендеру без отдельного поиска сервиса банка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

Сервис встроен в закупки Prozorro на платформе E-Tender. После выбора нужного тендера, участник может заполнить форму и направить запрос на получение гарантии в банк. Дальнейшее оформление происходит по условиям ПриватБанка, а статус заявки можно отслеживать через кабинет E-Tender.

Банковская гарантия может быть предусмотрена условиями тендера, как обеспечение предложения участника. Если, к примеру, фаворит откажется заключать контракт в вариантах, определенных условиями закупки, денежные обязательства перед заказчиком обеспечивает банк.

Для бизнеса такой инструмент является альтернативой внесению собственных денег в обеспечение, поскольку компании не нужно блокировать соответствующую сумму на счете заказчика.

Чтобы запросить через E-Tender, участнику нужно найти соответствующую закупку в личном кабинете, выбрать получение банковской гарантии и заполнить заявку.

Напомним, по состоянию на начало июля 2026 года ФЛП выиграл почти миллион тендеров в системе Prozorro. Победителями государственных закупок с начала года стали более 83 тыс. предпринимателей.

Автор:
Татьяна Гойденко

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