Почти 800 ФЛП в черном списке Антимонопольного комитета: причина

Почти 800 предпринимателей находятся в черном списке Антимонопольного комитета Украины из-за сговоров в тендерах. Это 30% от общего количества бизнесов в этом списке. Больше всего таких предпринимателей во Львовской области, а почти каждый третий ФЛП из черного списка АМКУ работает в сфере оптовой торговли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Кто попадает в список и какие последствия

Отмечается, что на конец июня 2026 года 797 ФЛП насчитывается в черном списке АМКУ. Это 30% от общего количества ФЛП и компаний, находящихся в этом списке.



В черный список попадают предприниматели, которых АМКУ признал виновными в сговоре при участии в государственных закупках. Речь идет о ситуациях, когда несколько участников тендера только создают видимость конкуренции, а действительно заранее договариваются, кто победит. В результате государство может переплачивать за товары, работы или услуги, а остальные участники упускают шанс честно выиграть тендер.

Попадание в этот перечень имеет последствия: в течение 3 лет после решения АМКУ такие предприниматели могут быть отстранены от участия в публичных закупках. Поэтому заказчики регулярно проверяют этот список перед определением победителя тендера.

Число предпринимателей-нарушителей растет

Аналитики отмечают, что количество предпринимателей-нарушителей растет из года в год. Если в 2024 году было принято 242 решения по ФЛП, то в 2025 году — уже 306. Это самый большой показатель за последние 10 лет. Еще 186 предпринимателей попали туда только за первое полугодие 2026 года.

Больше всего ФЛП из черного списка зарегистрировано на Львовщине — 95 предпринимателей, или почти 12% от общего количества. Дальше идут:

Днепропетровщина (81 ФЛП),

Киев (78),

Винницкая область (52),

Ивано-Франковская область (39).

Практически каждый 3-ий таковой бизнесмен работает в сфере оптовой торговли — таковых насчитывается 231 ФЛП. Еще 139 предпринимателей занимаются розничной торговлей. Также среди нарушителей есть представители сферы общественного питания (47), специализированных строительных работ (33) и строительства зданий (32).

Напомним, более 141,4 тысяч новых ФЛП открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года. Закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активное предпринимательство росло в сфере образования, розничной торговли и почтовых услуг. А лидерами по приросту новых предпринимателей стали Киев, Днепропетровщина и Львовщина.