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Майже 800 ФОПів у чорному списку Антимонопольного комітету: причина

бізнес
797 ФОПів уже у чорному списку АМКУ / Depositphotos

Майже 800 підприємців наразі перебувають у чорному списку Антимонопольного комітету України через змови у тендерах. Це 30% від загальної кількості бізнесів у цьому переліку. Найбільше таких підприємців на Львівщині, а майже кожен третій ФОП з чорного списку АМКУ працює у сфері оптової торгівлі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто потрапляє у перелік та які наслідки

Зазначається, що станом на кінець червня 2026 року 797 ФОПів налічується у чорному списку АМКУ. Це 30% від загальної кількості ФОПів та компаній, що перебувають у цьому переліку.

Фото 2 — Майже 800 ФОПів у чорному списку Антимонопольного комітету: причина


До чорного списку потрапляють підприємці, яких АМКУ визнав винними у змові під час участі в державних закупівлях. Йдеться про ситуації, коли кілька учасників тендеру лише створюють видимість конкуренції, а насправді заздалегідь домовляються, хто переможе. У результаті держава може переплачувати за товари, роботи чи послуги, а інші учасники втрачають шанс чесно виграти тендер.

Потрапляння до цього переліку має наслідки: протягом 3 років після рішення АМКУ такі підприємці можуть бути відсторонені від участі в публічних закупівлях. Саме тому замовники регулярно перевіряють цей список перед визначенням переможця тендеру.

Кількість підприємців-порушників зростає

Аналітики зауважують, що кількість підприємців-порушників зростає рік до року. Якщо у 2024 році було ухвалено 242 рішення щодо ФОПів, то у 2025 році — вже 306. Це найбільший показник за останні 10 років. Ще 186 підприємців потрапили туди лише за перше півріччя 2026-го.

Найбільше ФОПів із чорного списку зареєстровано на Львівщині — 95 підприємців, або майже 12% від загальної кількості. Далі йдуть:

  • Дніпропетровщина (81 ФОП), 
  • Київ (78), 
  • Вінниччина (52),
  •  Івано-Франківщина (39).
Фото 3 — Майже 800 ФОПів у чорному списку Антимонопольного комітету: причина

Майже кожен третій такий підприємець працює у сфері оптової торгівлі — таких налічується 231 ФОП. Ще 139 підприємців займаються роздрібною торгівлею. Також серед порушників є представники сфери громадського харчування (47), спеціалізованих будівельних робіт (33) та будівництва будівель (32).

Фото 4 — Майже 800 ФОПів у чорному списку Антимонопольного комітету: причина

Нагадаємо, понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти, роздрібної торгівлі та поштових послуг. А лідерами за приростом нових підприємців стали Київ, Дніпропетровщина та Львівщина.

Автор:
Світлана Манько