Закриттів ФОПів в Україні поменшало на третину: у яких сферах відкривають бізнес

Понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти, роздрібної торгівлі та поштових послуг. А лідерами за приростом нових підприємців стали Київ, Дніпропетровщина та Львівщина.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

ФОПи знову "в плюсі": майже +40 тисяч нових підприємців

На 39 214 ФОПи більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за 2 квартали 2026 року. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилась, натомість закриттів поменшало на 36%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

У яких сферах найкраща динаміка

За даними аналітиків, найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти: чистий приріст (відкриття за мінусом закритих справ) +3 902 справ. Майже такий самий приріст зафіксовано у роздрібній торгівлі (+3 596).

До п’ятірки сфер із найбільшим приростом МСБ (малий та середній бізнес) також увійшли поштова та кур’єрська діяльність (+2 558), операції з нерухомістю (+2 504) та оптова торгівля (+2 391).

Водночас найбільше падіння зафіксоване серед підприємців, які займаються ремонтом комп’ютерів та обладнання: -365 фопів. Незначне зменшення також зафіксовано у сфері охоронних послуг (-35), телекомунікацій (-22), збирання відходів (-19) та оброблення деревини (-17).

Регіони-лідери

Лідерами за приростом ФОПів стали:

Київ (+5 058),

Дніпропетровщина (+4 284),

Львівщина (+4 254),

Київщина (+3 756),

Одещина (+2 955).

Натомість скорочення кількості підприємців зафіксували у 3 прифронтових та окупованих регіонах: Донеччині (-569), Херсонщині (-293) та Луганщині (-93). У решті регіонів кількість малих та середніх бізнесів лише зростає.

Зауважимо, в Україні попри війну стрімко зростає ринок індивідуальних послуг завдяки мікропідприємництву. За перші п’ять місяців 2026 року в країні зареєстрували 5007 нових бізнесів у цій сфері, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли ринок поповнився 4353 суб’єктами господарювання.