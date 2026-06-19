Єдиний державний реєстр: як знайти інформацію про компанії та ФОП в Україні

Відкритість реєстраційних даних — основа безпечного бізнесу, тому Єдиний державний реєстр став головним ресурсом для перевірки контрагентів перед підписанням договорів. Ця база даних містить актуальні відомості про всіх суб'єктів господарювання, що дозволяє мінімізувати наслідки під час співпраці з новими партнерами.

Єдиний державний реєстр (ЄДР) виконує функцію централізованого сховища інформації, де зафіксовано кожен етап підприємства — від створення до ліквідації. Публічний доступ до цих відомостей сприяє прозорості ринку та допомагає уникнути взаємодії з фіктивними фірмами. Для ефективної роботи з даними важливо розуміти структуру реєстру та методи отримання інформації.

Основні параметри для ідентифікації бізнесу

Кожна юридична особа та підприємець мають унікальні ідентифікатори, які дозволяють швидко знайти потрібні дані в базі.

код ЄДРПОУ — унікальний восьмизначний номер для компаній та організацій;

РНОКПП — десятизначний податковий номер для фізичних осіб-підприємців;

повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові засновника.

Для отримання детальних відомостей часто використовується ЄДРПОУ-пошук, оскільки цифрові коди виключають помилки під час збігу назв компаній. Реєстр також працює за принципом відкритості, надаючи дані про місце реєстрації та види діяльності приватних підприємців.

Які дані містить витяг з ЄДР

Здійснюючи пошук в ЄДР, користувач отримує доступ до критично важливих відомостей, які визначають правовий статус підприємства. До витягу зазвичай входять:

Статус суб’єкта. Важливо впевнитися, що компанія не перебуває в процесі припинення діяльності або не визнана банкрутом. Відомості про керівництво. Допомагають перевірити повноваження осіб, які підписують документи. Бенефіціарні власники. Інформація про реальних контролерів бізнесу є вимогою законодавства щодо фінансового моніторингу. Розмір статутного капіталу. Непрямий показник масштабу та серйозності намірів компанії.

Як знайти інформацію про контрагента

Сьогодні бізнес має кілька шляхів для перевірки партнерів. По-перше, є державні сервіси, де можна отримати витяг з ЄДР безкоштовно у форматі базової довідки. По-друге, працюють аналітичні системи, які агрегують дані з офіційних джерел для швидкшого і автоматизованого аналізу.

Офіційний портал Міністерства юстиції — дозволяє знайти інформацію за кодом або назвою, проте часто вимагає електронного підпису для отримання повних витягів. Аналітичні системи, як-от YouControl. Сервіс законно агрегує дані з державних реєстрів, зокрема з ЄДР. Тут також є спеціальні сторінки каталогів, де зручно шукати компанії і ФОП: пошук компаній та ФОП за містами;

алфавітний пошук юридичних осіб;

пошук суб'єктів господарювання за КВЕД. пошук компаній та ФОП за містами; алфавітний пошук юридичних осіб; пошук суб'єктів господарювання за КВЕД.

Своєчасна перевірка через єдиний державний реєстр — це запорука фінансової безпеки та захисту від шахрайських схем у сучасному українському бізнес-середовищі.