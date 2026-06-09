Б’юті-бум під час війни: який дрібний бізнес масово відкривають українці у 2026 році

В Україні попри війну стрімко зростає ринок індивідуальних послуг завдяки мікропідприємництву. За перші п’ять місяців 2026 року в країні зареєстрували 5007 нових бізнесів у цій сфері, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли ринок поповнився 4353 суб’єктами господарювання.

Як повідомляє Delo. ua, про це повідомляє українська платформа VKURSI.

Абсолютне домінування ФОП та довіра до "спрощенки"

Абсолютну більшість реєстрацій забезпечили саме фізичні особи-підприємці, на яких припадає 99% усіх новостворених об’єктів. Зокрема, власну справу розпочали 4966 ФОП і лише 41 юридична особа. Торік за цей час запрацювали 4336 ФОПів та 17 юросіб.

Аналітики платформи VKURSI зазначають, що така статистика вказує не лише на низький поріг входу в галузь, а й на збереження високої довіри малого бізнесу до спрощеної системи оподаткування.

"Саме формат ФОП залишається основною організаційною моделлю для підприємців у сфері послуг, тоді як перехід до складнішої корпоративної форми бізнесу залишається обмеженим, а юридичні особи залишаються значно менш популярними на цьому ринку",— йдеться в повідомленні.

Весняний сплеск: від лютневого спаду до квітневого піка

Початок року відзначився помірною стабільністю, після чого ринок пережив коливання. У січні в галузі зареєстрували 836 нових бізнесів. Проте скорочення зафіксували у лютому: тоді кількість нових ФОП упала з 833 до 737, тобто на 11,5% порівняно із січнем.

Проте з настанням весни активність суттєво зросла. Вже у березні з'явилося 1 157 нових підприємств, а у травні — 1 092. Абсолютний пік реєстрацій припав саме на квітень, коли власну справу відкрили 1 173 суб'єкти господарювання.

Після зимового спаду підприємницька активність пожвавилася: у квітні 2026 року в Україні зареєстрували 1 173 нові суб'єкти господарювання.

Салони краси та суміжні ніші: що користується попитом

Найактивніше підприємці відкривали бізнеси у сфері перукарських послуг та салонів краси. Від початку 2026 року в Україні з'явилося 4859 нових бізнесів у сфері краси та догляду. Йдеться про салони краси, перукарні, SPA-салони та масажні кабінети, серед яких 4829 ФОП та 30 юридичних осіб.

"Попри складну ситуацію в країні, попит на послуги догляду за собою, відновлення та емоційного перезавантаження продовжує стабільно зростати”, — говорять аналітики VKURSI

Паралельно вони зафіксували помірний приріст і в інших нішах цього сектору. Зокрема, за перші п’ять місяців року в Україні зареєстрували 80 нових ФОП та 3 компанії у сфері організування поховань і надання суміжних послуг, а також 57 нових ФОП та 8 компаній у сфері прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів.

Нагадаємо, у січні—березні 2026 року в Україні відкрили 569 нових магазинів. Найбільше відкриттів припало на аптечний сегмент — 148 нових аптек, продовольчий ритейл — 125 магазинів та АЗК — 120 нових заправок. У непродовольчому сегменті з'явилося 99 нових торгових точок, у fashion-ритейлі — 44 магазини, у сегменті техніки та електроніки — 27. Найменшу активність продемонстрував ювелірний ринок із п'ятьма новими об'єктами, тоді як у категорії DIY за квартал не було зафіксовано жодного відкриття.