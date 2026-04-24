Де в Україні відкривають найбільше компаній: рейтинг регіонів за I квартал

Український бізнес у I кварталі 2026 року демонструє стійку адаптивність: реєстрації нових компаній концентруються у великих хабах, тоді як прифронтові регіони відстають через безпекові ризики. Серед галузей найбільше реєстрацій нових компаній відкривалося в інформаційних технологіях, оптовій торгівлі, операціях з нерухомістю, будівництві та транспорті й логістиці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітичної системи YC.Market.

Географія відкриттів нових компаній

Київ традиційно зберіг статус головного ділового центру країни. Протягом перших трьох місяців року у столиці зареєстровано 2600 нових компаній, що значно перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Другу сходинку посіла Львівська область, де відкрилося 674 підприємства, а замикає трійку лідерів Дніпропетровщина із результатом у 647 нових реєстрацій. Також до п’ятірки увійшли Київська та Одеська області.

Майже всі регіони-лідери наростили темпи появи нових суб’єктів господарювання порівняно з початком 2025 року. Винятком стала лише Одещина, де зафіксовано незначне просідання динаміки.

Водночас найнижча активність очікувано спостерігається у прифронтових та прикордонних областях. Реєстрацій нових компаній зафіксовано в Луганській області — 7, Донецькій — 13, Херсонській — 29, Сумській — 54 та Чернігівській — 71.. Безпекові ризики та близькість до зони бойових дій залишаються головними стримуючими факторами для інвесторів у цих регіонах.

Галузеві тренди

Сектор інформаційних технологій став безумовним драйвером кварталу. Кількість нових ІТ-компаній зросла на 89%, сягнувши 902 реєстрацій.

Високу динаміку продемонстрували також операції з нерухомістю та роздрібна торгівля. Справжньою несподіванкою став сегмент охоронної та розслідувальної діяльності, який показав рекордний відносний приріст у 190%.

Проте не всі традиційні галузі демонструють оптимізм. Сектор оптової торгівлі, попри друге місце за загальною кількістю нових компаній, скоротився на 6%.

Аналітики зазначають, що найбільш відчутне падіння серед великих галузей зафіксовано в агросекторі — кількість нових реєстрацій у сільському господарстві впала на 24%. Також негативну динаміку показали будівництво, транспорт та харчова промисловість.

Закриття бізнесу

За даними YC.Market, у І кварталі 2026 року найбільше припинень діяльності компаній зафіксовано в м. Київ (89), Львівській області (65), Запорізькій (53), Одеській (43) та Хмельницькій області (41).

Варто зазначити, що у будівельній сфері кількість припинень діяльності зросла на 58% порівняно з минулим роком, що сигналізує про певну турбулентність усередині галузі.

Загалом результати кварталу підтверджують трансформацію української економіки: бізнес стає більш гнучким, орієнтованим на сервіси та цифрові технології, тоді як капіталомісткі виробництва та агросектор поки перебувають у стані очікування або стагнації.

