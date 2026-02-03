За січень в Україні припинили діяльність майже 18 тисяч ФОПів: в яких регіонах найбільше

Січень 2026 року став періодом активних змін для українського малого бізнесу: за місяць свою діяльність припинили 17 709 ФОПів, найбільше – у Києві та області та на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітичної системи YC.Market.

Хоча ця цифра здається значною, вона значно менша за аномальні показники січня 2025 року, коли через тимчасову зупинку роботи ЄДР накопичилося 57 699 відкладених реєстраційних дій.

Проте, якщо порівняти нинішні дані з попередніми, стає очевидним структурний тренд на зростання кількості припинень бізнес-діяльності підприємців: у січні 2024 року цей показник становив 15 258, а у січні 2023 року — 11 093 ФОПів.

Географія закриттів

Географічно епіцентром закриття бізнесу стали регіони з найвищою діловою активністю. Найчастіше ФОПи припиняли діяльність у таких областях:

Київ та область — 3258 підприємців (2049 у столиці та 1209 у регіоні);

Дніпропетровщина — 1747 ФОП;

Харківщина — 1283 ФОП;

Одещина — 1247 ФОП.

Галузевий аналіз показує, що під найбільшим тиском опинився сектор торгівлі та IT. Розподіл за сферами діяльності виглядає так:

роздрібна та оптова торгівля (понад 7 тисяч ФОП) — це 18% від загальної кількості закриттів;

комп'ютерне програмування та консультаційні послуги — 1680 фахівців;

надання індивідуальних послуг — 1177 підприємців;

сфера громадського харчування (страви та напої) — 877 об'єктів.

"Послідовне зростання припинень діяльності ФОП у січні виглядає як структурний тренд української економіки. Ринок проходить фазу консолідації, де виживають найбільш адаптовані та ефективні бізнес-моделі", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, в середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш "живучими" виявились ФОПи-кур'єри.