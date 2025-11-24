Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

В Україні все більше айтівців закривають свої ФОПи

атівці
4 роки, в середньому, живе ІТ-ФОП в Україні / Shutterstock

В Україні більше айтівців закривають свої ФОПи, аніж відкривають нові: 7,5 тисячі підприємців припинили діяльність від початку року. Майже 4 роки складає медіана життя тих, хто працював у сфері компʼютерного програмування та закрився цього року. Найстаріший підприємець з-поміж тих, хто закрився цьогоріч, пропрацював 34 роки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Динаміка підприємництва в ІТ

За даними аналітиків, 18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування з’явилось цьогоріч — за рік кількість новачків у сфері майже не змінилась.

Натомість чинні бізнеси закриваються все активніше: 26 158 айті-підприємців завершили свою діяльність. Загалом за рік втрати в галузі зросли втричі: — 7 553 ФОПів лише за десять місяців цьогоріч.

Фото 2 — В Україні все більше айтівців закривають свої ФОПи

Географія ФОПів

Найбільше нових ІТ-ФОПів традиційно зареєстровано у Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській областях (1338).

Водночас позитивний баланс — коли відкрилося більше, ніж закрилося — зберігся лише у двох регіонах: на Волині (+19 ФОПів) та Тернопільщині (+12).

Фото 3 — В Україні все більше айтівців закривають свої ФОПи

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки — 57% реєстрацій, тоді як жінки становлять 43%. І в жодному регіоні кількість жінок-ФОПів не перевищує чоловічу — це наразі нетипова ситуація для українського бізнесу, який, переважно, відкривають жінки.

Медіана життя ФОПа у сфері ІТ, який закрився у 2025 році, — 4 роки. Кожен шостий ІТ-ФОП припиняє діяльність уже протягом першого року, ще третина працює від одного до чотирьох років. Найстаріший підприємець, який закрився цього року, працював із 1991-го.

Фото 4 — В Україні все більше айтівців закривають свої ФОПи

Аналітики зауважують, що закриття ФОПів не обов’язково свідчить про кризу у галузі — скоріше, про те, як змінюється формат працевлаштування айтівців. Так, за даними DOU, цьогоріч 57% айтівців працюють як ФОПи. До порівняння, ще рік тому таких було 70%, а 2022-го — 87%.

Додамо, у III кварталі 2025 року в Україні кількість нових IT-ФОПів перевищила кількість закритих. Від липня до вересня відкрилося 9 575 ФОПів, тоді як закрито — 8 074.

Автор:
Світлана Манько