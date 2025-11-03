Жовтень у IT: юридичних осіб поменшало, ФОПів – побільшало

У жовтні 2025 року в IT-секторі України зареєстрували 342 нові компанії, що на 99 менше, ніж у вересні. Нові IT-компанії становлять приблизно 10% від усіх суб’єктів, зареєстрованих у країні протягом місяця (3494).

Як інформує Delo.ua, про це пише DOU з даними системи YC.Market.

Нові IT-ФОПи у жовтні

Найбільше нових IT-компаній відкрили у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, найменше — у Волинській, Рівненській, Житомирській та Донецькій областях.

При цьому у вересні закрилися 6 IT-компаній: 2 у Києві, 2 у Черкаській області, по 1 у Волинській та Харківській областях.

Натомість ФОПів у IT стало більше: у жовтні зареєстрували 3338 ФОПів, що на 246 більше, ніж у вересні. Відкриті ФОПи становлять 11,8% від усіх нових ФОПів (28 296). Закритих ФОПів за місяць було 3262.

Як і у випадку з компаніями, лідерами за кількістю нових ФОПів залишаються Київ, Львівська та Дніпропетровська області, а найменше нових ФОПів відкрили на Донеччині, Херсонщині та Луганщині.

Дані свідчать про те, що в IT-секторі спостерігається зростання кількості індивідуальних підприємців навіть при зменшенні кількості нових компаній, що може свідчити про гнучкість та переорієнтацію бізнес-моделей у галузі.

Додамо, у III кварталі 2025 року в Україні кількість нових IT-ФОПів перевищила кількість закритих. Від липня до вересня відкрилося 9 575 ФОПів, тоді як закрито — 8 074, що демонструє стабілізацію ринку після рекордної хвилі закриттів на початку року.