IT-ФОПи відкривалися активніше, ніж закривалися: підсумки III кварталу 2025 року

У III кварталі 2025 року в Україні кількість нових IT-ФОПів перевищила кількість закритих. Від липня до вересня відкрилося 9 575 ФОПів, тоді як закрито — 8 074, що демонструє стабілізацію ринку після рекордної хвилі закриттів на початку року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Dou.

За регіонами лідирують за кількістю відкритих IT-ФОПів:

Київ (+1 801);

Дніпропетровська область (+965);

Львівська область (+947);

Харківська область (+759).

Найменше нових підприємців зареєстровано на Луганщині (+10) та Донеччині (+81).

Що стосується закриттів, то лідерами є Київ (-1 795), Харківщина (-822), Дніпропетровщина (-738) та Львівщина (-752). Найменше закриттів — на Тернопільщині (-119), Херсонщині (-77) та Луганщині (-15).

Загалом у III кварталі 2025 року відкрилося 85 440 ФОПів, а закрилося 52 400, тобто на одного закритого ФОПа припадає приблизно 1,6 нових. Від початку року відкрито 222 221 ФОП, закрито — 208 702.

Що очікує IT-ФОПів у 2026 році

У проєкті держбюджету на 2026 рік закладене зростання мінімальної зарплати до 8 647 грн та прожиткового мінімуму до 3 328 грн, що вплине на єдиний податок, ЄСВ та ліміти доходу ФОПів.

1-а група: єдиний податок — 332,8 грн/міс., ЄСВ — 1 902,34 грн, військовий збір — 864,7 грн/рік; річний ліміт доходу — 1,44 млн грн;

2-а група: єдиний податок — 1 729,4 грн/міс., ЄСВ — 1 902,34 грн, військовий збір — 864,7 грн/рік; ліміт доходу — 7,21 млн грн;

3-я група: ставки без змін — 5% від доходу або 3% для платників ПДВ; ЄСВ — 1 902,34 грн/міс., військовий збір — 1%; річний ліміт доходу — 10,04 млн грн.

Таким чином, 2026 рік принесе ФОПам дещо вищі податкові зобов’язання через підвищення мінімалки, але без істотних змін у податкових ставках.

Додамо, у вересні 2025 року в українському IT-секторі зареєстрували 441 нову юридичну особу, що на 136 більше, ніж у серпні. Для підрахунку враховували компанії, що працюють у сфері програмування та надання ІТ-послуг.