IT-ФОП открывались активнее, чем закрывались: итоги III квартала 2025 года

В III квартале 2025 года в Украине количество новых IT-ФЛП превысило количество закрытых. С июля по сентябрь открылось 9 575 ФЛП, тогда как закрыто — 8 074, что демонстрирует стабилизацию рынка после рекордной волны закрытий в начале года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Dou.

По регионам лидируют по количеству открытых IT-ФЛП:

Киев (+1801);

Днепропетровская область (+965);

Львовская область (+947);

Харьковская область (+759).

Меньше новых предпринимателей зарегистрировано на Луганщине (+10) и Донетчине (+81).

Что касается закрытий, то лидерами являются Киев (-1795), Харьковщина (-822), Днепропетровщина (-738) и Львовщина (-752). Меньше всего закрытий — в Тернопольской (-119), Херсонской (-77) и Луганщине (-15).

Всего в III квартале 2025 года открылось 85 440 ФЛП, а закрылось 52 400, то есть на одного закрытого ФЛП приходится примерно 1,6 новых. С начала года открыто 222 221 ФЛП, закрыто - 208 702.

Что ожидает IT-ФЛП в 2026 году

В проекте госбюджета на 2026 год заложен рост минимальной зарплаты до 8647 грн и прожиточного минимума до 3328 грн, что повлияет на единый налог, ЕСВ и лимиты дохода ФЛП.

1-я группа: единый налог – 332,8 грн/мес., ЕСВ – 1 902,34 грн, военный сбор – 864,7 грн/год; годовой лимит дохода - 1,44 млн грн;

2-я группа: единый налог – 1 729,4 грн/мес., ЕСВ – 1 902,34 грн, военный сбор – 864,7 грн/год; лимит дохода - 7,21 млн грн;

3-я группа: ставки без изменений – 5% от дохода или 3% для плательщиков НДС; ЕСВ – 1 902,34 грн/мес., военный сбор – 1%; годовой лимит дохода - 10,04 млн грн.

Таким образом, 2026 год принесет ФЛП несколько более высокие налоговые обязательства из-за повышения минималки, но без существенных изменений в налоговых ставках.

Добавим, в сентябре 2025 года в украинском IT-секторе зарегистрировали 441 новое юридическое лицо, что на 136 больше, чем в августе. Для подсчета учитывались компании, работающие в сфере программирования и предоставления ИТ-услуг.