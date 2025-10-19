Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

IT-ФОП открывались активнее, чем закрывались: итоги III квартала 2025 года

IT-ФЛП
Киев и Львов – лидеры по количеству новых IT-ФЛПов в III квартале / Depositphotos

В III квартале 2025 года в Украине количество новых IT-ФЛП превысило количество закрытых. С июля по сентябрь открылось 9 575 ФЛП, тогда как закрыто — 8 074, что демонстрирует стабилизацию рынка после рекордной волны закрытий в начале года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Dou.

По регионам лидируют по количеству открытых IT-ФЛП:

  • Киев (+1801);
  • Днепропетровская область (+965);
  • Львовская область (+947);
  • Харьковская область (+759).
Фото 2 — IT-ФОП открывались активнее, чем закрывались: итоги III квартала 2025 года

Меньше новых предпринимателей зарегистрировано на Луганщине (+10) и Донетчине (+81).

Что касается закрытий, то лидерами являются Киев (-1795), Харьковщина (-822), Днепропетровщина (-738) и Львовщина (-752). Меньше всего закрытий — в Тернопольской (-119), Херсонской (-77) и Луганщине (-15).

Всего в III квартале 2025 года открылось 85 440 ФЛП, а закрылось 52 400, то есть на одного закрытого ФЛП приходится примерно 1,6 новых. С начала года открыто 222 221 ФЛП, закрыто - 208 702.

Что ожидает IT-ФЛП в 2026 году

В проекте госбюджета на 2026 год заложен рост минимальной зарплаты до 8647 грн и прожиточного минимума до 3328 грн, что повлияет на единый налог, ЕСВ и лимиты дохода ФЛП.

  • 1-я группа: единый налог – 332,8 грн/мес., ЕСВ – 1 902,34 грн, военный сбор – 864,7 грн/год; годовой лимит дохода - 1,44 млн грн;
  • 2-я группа: единый налог – 1 729,4 грн/мес., ЕСВ – 1 902,34 грн, военный сбор – 864,7 грн/год; лимит дохода - 7,21 млн грн;
  • 3-я группа: ставки без изменений – 5% от дохода или 3% для плательщиков НДС; ЕСВ – 1 902,34 грн/мес., военный сбор – 1%; годовой лимит дохода - 10,04 млн грн.

Таким образом, 2026 год принесет ФЛП несколько более высокие налоговые обязательства из-за повышения минималки, но без существенных изменений в налоговых ставках.

Добавим, в сентябре 2025 года в украинском IT-секторе зарегистрировали 441 новое юридическое лицо, что на 136 больше, чем в августе. Для подсчета учитывались компании, работающие в сфере программирования и предоставления ИТ-услуг.

Автор:
Татьяна Гойденко