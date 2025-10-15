В каких регионах открылось больше всего IT-компаний в сентябре

В сентябре 2025 года в украинском IT-секторе зарегистрировали 441 новое юридическое лицо, что на 136 больше, чем в августе. Для подсчета учитывались компании, работающие в сфере программирования и предоставления ІТ-услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DOU.

Новые IT-компании составляют около 13,2% общего количества зарегистрированных в сентябре субъектов (3337).

Больше новых юрлиц открыли в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время в Херсонской, Донецкой и Луганской областях новых компаний не появилось.

В сентябре закрылись 6 IT-компаний: две в Киеве и одна в Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Что касается ФЛП в сфере IT, то в прошлом месяце зарегистрировали 3092 ФЛП, а закрыли 3065.

Новые IT-ФЛП составляют 10,8% от всех открытых в сентябре ФЛП (28 698). Самые активные регионы — Киев (588), Львовская (296), Днепропетровская (325) и Харьковская (236) области.

В этих же регионах зафиксировано больше всего закрытий IT-ФЛП.

Добавим, в 2024 году и в первом полугодии 2025 года IT-специалисты уплатили в государственный бюджет Украины более 61 миллиарда гривен налогов. Больше налоговых платежей обеспечили юридические лица по сравнению с физическими лицами-предпринимателями.