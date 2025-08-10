Сколько налогов уплатили IT-специалисты в Украине в 2024-2025 годах: анализ и прогнозы

В 2024 году и в первом полугодии 2025 года IT-специалисты уплатили в государственный бюджет Украины более 61 миллиарда гривен налогов. Больше налоговых платежей обеспечили юридические лица по сравнению с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на платформе DOU .

Самыми популярными направлениями среди IT-предпринимателей стали "Компьютерное программирование" и "Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность". Однако стоит отметить, что часть айтовцев работает по другим кодам КВЭД, поэтому данные лишь частично отражают общую налоговую активность в IT-секторе.

В первом квартале 2025 года IT-сектор уплатил более 12 миллиардов гривен налогов, из которых юридические лица внесли 8 миллиардов, а ФЛПы — 4 миллиарда гривен. Во втором квартале картина сохранилась: юридические лица уплатили почти 8 миллиардов, а ФЛП — более 4 миллиардов гривен. В целом, за первые два квартала 2025 года IT-сектор пополнил бюджет более чем на 24 миллиарда гривен.

Для сравнения, в 2024 году совокупно юридические и физические лица уплатили более 37 миллиардов гривен налогов, из них ФЛПы – 15 миллиардов, а юридические лица – 22 миллиарда гривен. По данным КВЭД класса 62.0, наибольшие поступления поступали от "Компьютерного программирования", а наименьшие - от деятельности по управлению компьютерным оборудованием.

Эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС) и Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что в 2025 году налоговые поступления от IT-сектора могут превысить показатели в прошлом году. Тарас Маршалок из Центра анализа публичных финансов KSE отмечает, что при сохранении текущих темпов поступлений, до конца года объем уплаченных налогов может быть в 1,5-2 раза больше, чем в 2024 году.

Причинами роста налоговых поступлений эксперты называют повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для гиг-контракторов в Действие City, распространение военного сбора на ФЛП третьей группы (1% от оборота) и влияние инфляции, поднявшей некоторые налоги, в том числе НДС, с 12% до 12,5% в мае.

Данные ГНС показывают, что юридические лица платят больше налогов, что связано с переходом IT-компаний от работы через ФЛП к деятельности через юридические лица, имеющие более выгодные условия налогообложения в режиме Действие City. Запуск этого режима в 2022 году привел к уменьшению количества IT-ФЛПов, а сейчас более 2600 компаний стали резидентами Действия City.

Налоги от IT-сектора в 2024 году составили менее 2% от общих доходов государственного бюджета, которые составили около 2,2 триллиона гривен. Эксперты отмечают, что вклад IT следует оценивать шире, ведь отрасль обеспечивает валютную выручку, поддерживает внутренний спрос и приносит косвенные налоговые поступления из-за потребления товаров и услуг.

Объем налогов также зависит от валютного курса: в первом полугодии 2025 года рост курса евро привел к увеличению налоговых поступлений. Кроме того, в отличие от других отраслей, IT-сектор не создает значительной нагрузки на государственные ресурсы, поскольку не требует большой государственной инфраструктуры или значительных энергетических затрат.

Напомним, в первой половине 2025 года рынок IT-менеджмента в Украине демонстрирует смешанные тенденции: часть специалистов получает повышение зарплат, в то время как другие сталкиваются с понижением доходов.