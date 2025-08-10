Скільки податків сплатили IT-фахівці в Україні у 2024-2025 роках: аналіз та прогнози

У 2024 році та в першому півріччі 2025 року IT-фахівці сплатили до державного бюджету України понад 61 мільярд гривень податків. Більше податкових платежів забезпечили юридичні особи порівняно з фізичними особами-підприємцями (ФОП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на платформі DOU.

Найпопулярнішими напрямками серед IT-підприємців стали "Комп’ютерне програмування" та "Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність". Однак варто зазначити, що частина айтівців працює за іншими кодами КВЕД, тому наведені дані лише частково відображають загальну податкову активність в IT-секторі.

У першому кварталі 2025 року IT-сектор сплатив понад 12 мільярдів гривень податків, з яких юридичні особи внесли 8 мільярдів, а ФОПи — 4 мільярди гривень. У другому кварталі картина збереглася: юридичні особи сплатили майже 8 мільярдів, а ФОПи — понад 4 мільярди гривень. Загалом за перші два квартали 2025 року IT-сектор поповнив бюджет більш ніж на 24 мільярди гривень.

Для порівняння, у 2024 році сукупно юридичні та фізичні особи сплатили понад 37 мільярдів гривень податків, з них ФОПи — 15 мільярдів, а юридичні особи — 22 мільярди гривень. За даними КВЕД класу 62.0 найбільші надходження надходили від "Комп’ютерного програмування", а найменші — від діяльності з керування комп’ютерним устаткованням.

Експерти Центру економічної стратегії (ЦЕС) та Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що у 2025 році податкові надходження від IT-сектору можуть перевищити показники минулого року. Тарас Маршалок з Центру аналізу публічних фінансів KSE зазначає, що за умови збереження поточних темпів надходжень, до кінця року обсяг сплачених податків може бути у 1,5-2 рази більшим, ніж у 2024 році.

Причинами зростання податкових надходжень експерти називають підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для гіг-контракторів у Дія City, поширення військового збору на ФОПів третьої групи (1% від обороту) та вплив інфляції, яка підняла деякі податки, зокрема ПДВ, з 12% до 15,9% у травні 2025 року.

Дані ДПС показують, що юридичні особи сплачують більше податків, що пов’язано з переходом IT-компаній від роботи через ФОПів до діяльності через юридичні особи, які мають вигідніші умови оподаткування в режимі Дія City. Запуск цього режиму у 2022 році призвів до зменшення кількості IT-ФОПів, а наразі понад 2600 компаній стали резидентами Дія City.

Податки від IT-сектору у 2024 році становили менше 2% від загальних доходів державного бюджету, які склали близько 2,2 трильйона гривень. Експерти наголошують, що внесок IT варто оцінювати ширше, адже галузь забезпечує валютний виторг, підтримує внутрішній попит і приносить непрямі податкові надходження через споживання товарів і послуг.

Обсяг податків також залежить від валютного курсу: у першому півріччі 2025 року зростання курсу євро сприяло збільшенню податкових надходжень. Крім того, на відміну від інших галузей, IT-сектор не створює значного навантаження на державні ресурси, оскільки не потребує великої державної інфраструктури чи значних енергетичних витрат.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року ринок IT-менеджменту в Україні демонструє змішані тенденції: частина спеціалістів отримує підвищення зарплат, тоді як інші стикаються зі зниженням доходів.