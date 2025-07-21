Зарплати IT-менеджерів влітку 2025 року: де найвищі доходи

У першій половині 2025 року ринок IT-менеджменту в Україні демонструє змішані тенденції: частина спеціалістів отримує підвищення зарплат, тоді як інші стикаються зі зниженням доходів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Dou.

Найвищими залишаються зарплати Engineering Managers, з медіаною $6600, і саме ця категорія фіксує позитивну динаміку в усіх квартилях. Для порівняння, Head of Product отримують $4916, Lead Product Manager — $4800, Program Manager — $4550, Delivery Manager — $4000.

У нижньому сегменті — Junior Project та Junior Product Managers, зарплати яких зрівнялися ($1200). У більш досвідчених фахівців зберігається різниця на користь Product Managers.

Product Owners втратили в усіх квартилях: медіанна зарплата вперше з грудня 2022 року знизилася. У Team Lead Product Managers медіана зросла, але збільшився і розкид зарплат, що свідчить про нестабільність.

Тенденції за ролями та досвідом

Engineering Managers відновили рівень зарплат грудня 2023 року, а у Junior PM та Senior PM зарплати поступово зростають.

У Delivery Managers — негативна динаміка.

У Product Management простежується системне зниження зарплат, особливо серед початківців.

В середньому Product Managers заробляють на 25% більше, ніж Project Managers з таким же досвідом.

Найбільше зростання відбувається в перші два роки роботи, далі підвищення йде повільніше.

Вплив типу компанії та її розміру

Медіанна зарплата менеджерів найвища в аутстафінгових компаніях ($4000), де працюють фахівці з вищим досвідом (у середньому 10 років). Однак лише 4% спеціалістів з менеджменту працюють у такому форматі. У продуктових компаніях працює 53%, у сервісних — 32%. Суттєвої різниці в зарплатах у цих категоріях наразі немає, хоча Delivery Managers заробляють трохи більше в сервісних, а Engineering Managers — у продуктових компаніях.

У великих компаніях (1000+ співробітників) Project Managers отримують вищу зарплату, що зумовлено загалом більшим досвідом їхніх працівників.

Цікаво, що Engineering Managers у невеликих компаніях (до 200 осіб) заробляють більше — $7600 проти $6025 у більших фірмах.

Географія: Львів — попереду

Медіанні зарплати менеджерів у Львові трохи вищі, ніж у Києві та інших містах. Це пов’язано з кращими показниками серед Project Managers із досвідом понад 3 роки — $3000 проти $2500 у столиці.

Робота за кордоном

Зарплати Product Managers за кордоном у середньому на 25% вищі, ніж в Україні. У Product Owners і Delivery Managers — на 13%, у Engineering Managers — на 19%. Для Project Managers різниця менш відчутна, окрім фахівців з досвідом 6–9 років: $3600 проти $2700.

Рівень англійської суттєво впливає на зарплату. Наприклад, Project Managers з досвідом 6+ років і рівнем Upper Intermediate або Advanced отримують $3500, тоді як зі слабшим знанням мови — лише $2000. У Product Managers — $4150 проти $3400. Engineering Managers з рівнем Advanced мають перевагу над тими, хто володіє лише Upper Intermediate.

Портрет менеджера в ІТ

Лише 3% фахівців з менеджменту почали працювати в ІТ протягом останнього року. Найдосвідченіші — Engineering Managers із середнім досвідом 14 років. За ними — Head of Product та Program Managers (по 12 років), Scrum Masters (11), Delivery Managers (10).

Середній вік — 32 роки. Частка жінок не змінилася — 41%. Найбільше жінок серед Project Managers (51%) і Scrum Masters (47%). Найменше — серед Engineering Managers (7%), Program Managers (28%) і Delivery Managers (33%).

У 2025 році зарплати менеджерів в IT-сфері демонструють стабільне зростання лише для деяких ролей, особливо у технічному менеджменті. Водночас у продуктовому напрямі — тенденція до зниження. Найвищі зарплати — у фахівців з глибоким досвідом, хорошою англійською та у технічних управлінців, особливо в невеликих компаніях або за кордоном.

Додамо, зарплати українських розробників продовжують зростати для сеньорів та лідів/керівників, тоді як у мідлів, особливо тих, хто працює в сервісних та аутстафінгових компаніях і має досвід 2-6 років, спостерігається зниження.