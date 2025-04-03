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Ринок IT-вакансій: названі найбільш затребувані спеціалісти у березні
У березні 2025 року кількість вакансій для досвідчених IT-спеціалістів з досвідом роботи понад 5 років перевищує довоєнні показники. Ринок також характеризується високою активністю пошукачів. Найбільший приріст попиту спостерігався на AI/ML-фахівців та архітекторів.
Про це йдеться у дослідженні порталу DOU щодо вакансій.
Найбільш конкурентні категорії в березні
За даними аналітиків, у першому кварталі 2025 року спостерігалося значне зростання попиту на фахівців у галузі штучного інтелекту (AI/ML) та архітектури програмного забезпечення, з приростом вакансій у 58% та 48% відповідно.
Крім того, найбільше вакансій було додано в сферах маркетингу та Front-end розробки, що становить 328 та 223 нові позиції. Попит на фахівців з обробки даних також перевищив довоєнні показники.
Повідомляється, що у березні компанії опублікували на DOU 6408 вакансій — майже стільки ж, як у рекордному січні. Удруге від початку повномасштабної війни показник — понад шість тисяч. Також це на 42% більше, ніж у лютому торік. На активність компаній у березні частково вплинула акція щодо вакансій на DOU.
У першому кварталі 2025 року компанії розмістили на три тисячі, або на 21%, вакансій більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року. Також це на 30% більше, ніж у першому кварталі минулого року.
Загалом, майже 1800 компаній розмістили свої вакансії на DOU у березні. Трійка компаній, що розмістили найбільше вакансій у березні, така ж, як і в лютому: Genesis, N-iX та EVOPLAY. З нових компаній у переліку — RISK Inc, BetterMe, FAVBET Tech, JustMarkets Tech.
Кількість вакансій за містами
У найбільших містах є зростання за рік: у Києві на 27% вакансій більше, ніж у березні торік, у Львові — на 28%. У Вінниці різке зростання з початку цього року — від 123 до 230 вакансій нині.
Кількість вакансій за досвідом роботи
Попит на найбільш досвідчених айтівців (5+ років) перевищив довоєнний рівень — 1266 вакансій у березні. Це на 44% більше, ніж у березні торік.
Зростають всі категорії, але найбільш активно — для початківців: на 38% більше вакансій для фахівців з досвідом до року, ніж у березні торік, для айтівців без досвіду — на 61%.
Найбільш затребувані найдосвідченіші фахівці у березні стали: Front-end, DevOps, Node.js. В інших групах за досвідом традиційно лідирує маркетинг. Серед фахівців з досвідом 1-5 років друга найпопулярніша категорія вакансій — аналітики.
20 найактивніших компаній березня за кількістю розміщених вакансій
Нагадаємо, загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаніях України зменшилася за три роки війни на 20 тисяч. На половину зменшилася українська команда NIX та Grid Dynamics Group, а EPAM скоротилася на 31%.