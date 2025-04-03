Рынок IT-вакансий: названы наиболее востребованные специалисты в марте

В марте 2025 г. количество вакансий для опытных IT-специалистов с опытом работы более 5 лет превышает довоенные показатели. Рынок также характеризуется высокой активностью поисковиков. Наибольший рост спроса наблюдался на AI/ML-специалистов и архитекторов.

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Об этом говорится в исследовании портала DOU по вакансиям.

Наиболее востребованные категории в марте

По данным аналитиков, в первом квартале 2025 года наблюдался значительный рост спроса на специалистов в области искусственного интеллекта (AI/ML) и архитектуры программного обеспечения с приростом вакансий в 58% и 48% соответственно.

Кроме того, больше всего вакансий было добавлено в сферах маркетинга и Front-end разработки, что составляет 328 и 223 новых позиций. Спрос на специалистов по обработке данных также превысил довоенные показатели.

Сообщается, что в марте компании опубликовали на DOU 6408 вакансий почти столько же, как в рекордном январе. Во второй раз с начала полномасштабной войны показатель — более шести тысяч. Также это на 42% больше, чем в феврале. На активность компаний в марте частично повлияла акция по вакансиям на DOU.

В первом квартале 2025 года компании разместили на три тысячи, или на 21%, вакансий больше, чем в четвертом квартале 2024 года. Также это на 30% больше чем в первом квартале прошлого года.

В общей сложности, почти 1800 компаний разместили свои вакансии на DOU в марте. Тройка компаний, разместивших больше всего вакансий в марте, такая же, как и в феврале: Genesis, N-iX и EVOPLAY. Из новых компаний в списке – RISK Inc, BetterMe, FAVBET Tech, JustMarkets Tech.

Количество вакансий по городам

В крупнейших городах есть рост за год: в Киеве на 27% вакансий больше, чем в марте прошлого года, во Львове – на 28%. В Виннице резкий рост с начала этого года — от 123 до 230 вакансий.

Количество вакансий по опыту работы

Спрос на наиболее опытных айтовцев (5+ лет) превысил довоенный уровень – 1266 вакансий в марте. Это на 44% больше, чем в марте прошлого года.

Растут все категории, но наиболее активно для начинающих : на 38% больше вакансий для специалистов с опытом до года, чем в марте прошлого года, для айтовцев без опыта — на 61%.

Наиболее востребованы опытные специалисты в марте стали: Front-end, DevOps, Node.js. В других группах по опыту традиционно лидирует маркетинг. Среди специалистов с опытом 1-5 лет вторая популярная категория вакансий — аналитики.

20 самых активных компаний марта по количеству размещенных вакансий

Напомним, общее количество сотрудников в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уменьшилось за три года войны на 20 тысяч. На половину снизилась украинская команда NIX и Grid Dynamics Group, а EPAM сократилась на 31%.