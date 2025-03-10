Какие зарплаты у нетехнических специалистов в IT-отрасли в 2025: кто получает больше всего

Зарплаты нетехнических специалистов в IT в 2025 году продолжают меняться, и новое исследование показало, какие тенденции сейчас наблюдаются в сфере HR, рекрутинга, маркетинга, продаж, поддержки и технического письма.

Об этом говорится в исследовании, проведенном DOU, в котором приняли участие 1530 специалистов, из которых 1465 работают в Украине, а 65 находятся за границей, но планируют возвращение.

Медианные зарплаты по специальностям

Среди всех нетехнических специалистов в IT высшую медианную зарплату получают юристы, зарабатывающие 2415 долларов в месяц после уплаты налогов. Самые низкие зарплаты фиксируются среди работников технической поддержки, где медиана составляет 1090 долларов и среди представителей Customer Support, получающих около 1000 долларов. Офис-менеджеры и административный персонал имеют еще более низкие доходы, примерно 900 долларов.

Зарплаты специалистов по маркетингу, PR, продажам и техническому письму постепенно растут. Например, медиана доходов у маркетологов составляет 1836 долларов, у технических писателей – 2000 долларов, а у специалистов по финансам, бухгалтерскому учету и аудиту – 1750 долларов. Специалисты по Customer Success в среднем получают 1650 долларов, тогда как специалисты по брендингу, коммуникациям, продажам и бизнес-развитию имеют зарплаты на уровне 1500 долларов. У HR-специалистов медиана немного выше – 2000 долларов, тогда как у специалистов по Learning & Development этот показатель достигает 1500 долларов, а у рекрутеров – 1300 долларов.

Как менялись зарплаты

Отдельные специализации показывают негативную динамику. В сфере HR фиксируется снижение зарплат специалистов по Talent Acquisition, которые сейчас получают на 400 долларов меньше, чем раньше, и имеют медиану 1600 долларов. У Talent Researcher зарплата упала на 150 долларов и составляет 750 долларов.

У HR Generalist снижение составило 100 долларов, а у People Partners – 125 долларов. Однако HR Business Partners, наоборот, смогли возобновить свои зарплаты после падения в 2024 году и получают на 425 долларов больше.

Уровень зарплат по должностным уровням

Более высокие зарплаты среди нетехнических специалистов получают руководители. На уровне C-level, Director или VP медианная зарплата составляет около 4000 долларов, а в маркетинге этот показатель даже выше – 4350 долларов. Руководители уровня Head зарабатывают примерно 3000 долларов, у HR их медиана составляет 3250 долларов, в маркетинге – 2750 долларов, а в продажах и бизнес-развитии – 2700 долларов.

Опытные специалисты уровня Senior по маркетингу могут рассчитывать на 2700 долларов, в продажах – на 2175 долларов, в HR – на 2000 долларов, а в рекрутинге – на 1875 долларов. В сфере брендинга и коммуникаций специалисты такого уровня имеют около 1800 долларов.

Факторы, влияющие на зарплаты

Зарплаты напрямую зависят от уровня владения английским языком. Специалисты, владеющие ею на уровне Upper-Intermediate или Advanced, обычно получают более высокие зарплаты. Это особенно заметно в сферах маркетинга, продаж, брендинга и коммуникаций, а также в HR и рекрутинге, хотя здесь разница не столь значительна.

Тип компании также оказывает влияние на уровень зарплат. Продуктовые компании платят больше, чем сервисные, особенно в сфере маркетинга, продаж и рекрутинга. Исключением являются специалисты по финансам, учету и аудиту, имеющие более высокие зарплаты в сервисных компаниях. Это объясняется тем, что в сервисных компаниях работают опытные специалисты в этой сфере. У специалистов по бренду и коммуникациям значительной разницы между зарплатами в сервисных и продуктовых компаниях нет.

Размер компании оказывает меньшее влияние на зарплаты, чем опыт работы, тип компании и уровень английского. В небольших компаниях, где работает до 50 человек, зарплаты несколько ниже, чем в средних и крупных компаниях. В региональном разрезе Киев демонстрирует более высокий уровень зарплат для нетехнических специалистов, чем Львов. Исключением являются специалисты по коммуникациям и брендингу, у которых зарплаты почти одинаковы в обоих городах.

Нетехнические специалисты, переехавшие за границу, получают более высокие зарплаты, чем оставшиеся в Украине. Это частично объясняется тем, что среди них большая доля опытных специалистов, но даже с одинаковым опытом зарплаты за границей обычно выше, особенно для начинающих и специалистов с опытом до пяти лет. Чаще специалисты по нетехническим направлениям выезжали в Польшу (38%) и Испанию (13%).

Использование искусственного интеллекта

Отдельно следует отметить активное использование искусственного интеллекта среди нетехнических специалистов. Самыми активными пользователями ШИ-инструментов являются рекрутеры, специалисты Learning & Development, маркетологи, специалисты по брендингу и коммуникациям. Более 90% этих специалистов используют ИИ в своей работе. В то же время специалисты по поддержке и финансам пользуются ШИ-решениями значительно реже.

Самым популярным ИИ-инструментом среди всех категорий айтовцев остается ChatGPT. Кроме него, маркетологи, специалисты по продажам и бизнес-развитию часто используют Gemini, а юристы и технические писатели предпочитают Claude. Специалисты по маркетингу, брендингу и коммуникациям, а также HR и Learning & Development активно пользуются Midjourney.

Гендерный баланс и возраст специалистов

Среди нетехнических специалистов в IT женщины составляют 71%. Больше женщин работает в сфере HR, рекрутинга и коммуникаций – более 80%. Меньше всего представительниц женского пола в технической поддержке – всего 18%. Медианный возраст нетехнических специалистов близок к среднему возрасту айтовцев в целом и чаще составляет от 28 до 32 лет.

Самыми молодыми являются работники Customer Support, чей медианный возраст достигает 26 лет, в то время как старейшими оказались технические писатели со средним возрастом 33 года.

Среди нетехнических специалистов лучший уровень английского имеют представители Customer Success, технические писатели и юристы. Более 80% из них владеют языком на уровне Upper-Intermediate или Advanced.

В целом, рынок нетехнических специальностей в IT демонстрирует стабильный рост зарплат в маркетинге, PR, продажах и техническом письме, тогда как рекрутеры и HR-специалисты сталкиваются со снижением доходов. Уровень английского, тип компании и регион работы остаются ключевыми факторами, влияющими на уровень зарплат в 2025 году.

По состоянию на январь 2025 года в рейтинге топ-50 украинских IT-компаний по количеству специалистов произошли существенные изменения. Отток кадров в 2024 году составил 2000 специалистов, в то время как в 2023 году он составлял 10 тысяч, то есть замедлился в пять раз.