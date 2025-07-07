Скільки отримують українські айтівці в 2025 році: нові дані дослідження DOU

Зарплати українських розробників продовжують зростати для сеньорів та лідів/керівників, тоді як у мідлів, особливо тих, хто працює в сервісних та аутстафінгових компаніях і має досвід 2-6 років, спостерігається зниження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DOU за результатами опитування українських айтівців.

Медіанні зарплати

За даними DOU, протягом останніх шести місяців лише зарплати Middle-розробників продовжили знижуватися, зменшившись на $50 порівняно з груднем 2024 року.

Зарплати досвідчених розробників рівня Senior і вище мають тенденцію до зростання. Виняток — Tech Leads, медіанна зарплата у яких дещо знизилась (-$50 за пів року).

Падіння зарплат джуніор-розробників зупинилося — медіана повернулася на рівень літа 2024 року (+$30 за пів року).

За досвідом роботи

За останні пів року просіли зарплати розробників, які прийшли в ІТ 2-6 років тому. Це одна з найчисельніших груп фахівців — вони становлять 43% всіх розробників.

Зросли медіанні зарплати розробників з досвідом 8-14 років. У тих, хто працює в ІТ 15 і більше років, зарплати стабільні.

Початківці з досвідом до року, як і раніше, можуть розраховувати на $400-600.

Київ та Львів лідирують за зарплатами розробників

Київ та Львів продовжують утримувати позиції лідерів за рівнем зарплат розробників в Україні, демонструючи практично ідентичні показники. Медіанна зарплата для Junior у цих містах становить $1000, для Middle-фахівців — $2500, Senior отримують близько $5000, а Leads — $5700.

Одеса демонструє схожі зарплати для молодших та середніх спеціалістів, проте медіанна зарплата Senior дещо нижча — $4500.

Далі за рівнем зарплат — Вінниця, Дніпро та Івано-Франківськ. Медіанні зарплати Junior у цих містах $850-900, Middle — $2400-2475, Senior — $4500.

Медіанна зарплата розробників в Харкові досить висока ($3000) завдяки великій частці Leads, які працюють в місті. Проте зарплати Junior ($775), Middle ($2010) та Senior ($4400) тут нижчі, ніж в інших великих містах.

За типами компаній

Продуктові компанії та стартапи традиційно пропонують розробникам вищі зарплати порівняно із сервісними та аутстафінговими компаніями.

За останні півроку в продуктових компаніях спостерігалося зростання медіанних зарплат для Middle (на $100) та для фахівців рівня Lead/Staff/Principal і вище (на $250). Стартапи також показали зростання медіанних зарплат для Middle (на $325 за півроку).

Натомість, у сервісних та аутстафінгових компаніях медіанні зарплати для Middle знижувалися: на $224 в аутстафінгових та на $150 в сервісних компаніях за останні шість місяців. Хоча аутстафінгові компанії платять вище середнього розробникам рівня Senior+, зарплати для початківців та Middle тут зараз нижчі від середнього.

Сервісні компанії, незважаючи на традиційно одні з найнижчих зарплат, є чудовим місцем для старту кар'єри: вони працевлаштовують 62% усіх інтернів та 40% джунів, а за рівнем зарплат для Junior посідають друге місце після продуктових.

Найменші зарплати для розробників пропонують державні та не ІТ-компанії.

Зарплати і знання англійської

Зарплати розробників рівня Middle і вище з хорошою англійською більші, ніж у тих, хто знає її гірше. На зарплати джунів та інтернів англійська зараз не впливає.

Медіанні зарплати сеньйорів зростали як у тих, хто добре знає англійську (+$300 за півроку серед Senior розробників з рівнем Advanced), так і серед тих, хто має початкові знання (+$200 серед тих, в кого рівень Elementary).

У мідлів інша ситуація. Медіанна зарплата Middle з рівнем Advanced дещо зросла за останні півроку (+$138), а у тих, хто має гірший рівень, не змінилася або впала (-$100 у розробників з рівнем Intermediate, -$200 з рівнем Elementary).

За мовами програмування

Як і пів року тому, найвищі медіанні зарплати у тих, хто пише на Scala. 75% тих, у кого це основна мова програмування, — розробники рівня Senior і вище.

Далі — Go, Kotlin, Swift і Python. Медіанні зарплати Senior- і Middle-розробників, для яких ці мови основні, одні з найвищих зараз.

Вищі від середнього рівня і зарплати досвідчених розробників, які пишуть на Ruby та Java. Медіанні зарплати джунів та мідлів, які переважно користуються Java, теж вищі за середні у всіх мовах.

Нагадаємо, у березні 2025 року кількість вакансій для досвідчених IT-спеціалістів з досвідом роботи понад 5 років перевищує довоєнні показники. Ринок також характеризується високою активністю пошукачів. Найбільший приріст попиту спостерігався на AI/ML-фахівців та архітекторів.