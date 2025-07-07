Сколько получают украинские айтишники в 2025 году: новые данные исследования DOU

Зарплаты украинских разработчиков продолжают расти для сеньоров и лидов/руководителей, тогда как у миддл, особенно работающих в сервисных и аутстафинговых компаниях и имеющих опыт 2-6 лет, наблюдается снижение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DOU по результатам опроса украинских айтишников.

Медианные зарплаты

По данным DOU, в течение последних шести месяцев только зарплаты Middle-разработчиков продолжили снижаться, снизившись на $50 по сравнению с декабрем 2024 года.

Зарплаты опытных разработчиков уровня Senior и выше имеют тенденцию к росту. Исключение — Tech Leads, медианная зарплата в которых несколько снизилась ($50 за полгода).

Падение зарплат джуниор-разработчиков остановилось – медиана вернулась на уровень лета 2024 года (+30 долларов за полгода).

По опыту работы

За последние полгода просели зарплаты разработчиков, пришедших в ИТ 2-6 лет назад. Это одна из самых многочисленных групп специалистов – они составляют 43% всех разработчиков.

Выросли медианные зарплаты разработчиков с опытом 8-14 лет. У работающих в ИТ 15 и более лет зарплаты стабильны.

Начинающие с опытом до года по-прежнему могут рассчитывать на $400-600.

Киев и Львов лидируют по зарплатам разработчиков

Киев и Львов продолжают удерживать лидирующие позиции по уровню зарплат разработчиков в Украине, демонстрируя практически идентичные показатели. Медианная зарплата для Junior в этих городах составляет $1000, для Middle-специалистов – $2500, Senior получают около $5000, а Leads – $5700 .

Одесса демонстрирует схожие зарплаты для младших и средних специалистов, однако медианная зарплата Senior несколько ниже $4500 .

Далее по уровню зарплат — Винница, Днепр и Ивано-Франковск. Медианные зарплаты Junior в этих городах $850-900, Middle — $2400-2475, Senior — $4500 .

Медианная зарплата разработчиков в Харькове достаточно высока ($3000) благодаря большой доле Leads, работающих в городе. Однако зарплаты Junior ($775), Middle ($2010) и Senior ($4400) здесь ниже, чем в других крупных городах.

По типам компаний

Продуктовые компании и стартапы традиционно предлагают разработчикам более высокие зарплаты по сравнению с сервисными и аутстафинговыми компаниями.

В последние полгода в продуктовых компаниях наблюдался рост медианных зарплат для Middle (на $100) и для специалистов уровня Lead/Staff/Principal и выше (на $250). Стартапы также показали рост медианных зарплат для Middle (на $325 за полгода).

В сервисных и аутстафинговых компаниях медианные зарплаты для Middle снижались: на $224 в аутстафинговых и на $150 в сервисных компаниях за последние шесть месяцев. Хотя аутстафинговые компании платят выше среднего разработчикам уровня Senior+, зарплаты для начинающих и Middle здесь сейчас ниже среднего.

Сервисные компании, несмотря на традиционно одни из самых низких зарплат, являются отличным местом для старта карьеры: они трудоустраивают 62% всех интернов и 40% джунов, а по уровню зарплат для Junior занимают второе место после продуктовых.

Самые маленькие зарплаты для разработчиков предлагают государственные и не ИТ-компании.

Зарплаты и знание английского

Зарплаты разработчиков уровня Middle и выше с хорошим английским больше, чем у тех, кто знает его хуже. На зарплаты джунов и интернов английский сейчас не влияет.

Медианные зарплаты сеньоров росли как у тех, кто хорошо знает английский (+$300 за полгода среди Senior разработчиков с уровнем Advanced), так и у тех, кто имеет начальные знания (+$200 среди тех, у кого уровень Elementary).

У медлей другая ситуация. Медианная зарплата Middle с уровнем Advanced несколько выросла за последние полгода (+$138), а у тех, кто имеет худший уровень, не изменилась или упала (-$100 у разработчиков с уровнем Intermediate, -$200 с уровнем Elementary).

По языкам программирования

Как и полгода назад, самые высокие медианные зарплаты у тех, кто пишет на Scala. 75% тех, у кого это основной язык программирования, – разработчики уровня Senior и выше.

Далее — Go, Kotlin, Swift и Python. Медианные зарплаты Senior- и Middle-разработчиков, для которых эти языки основные, одни из самых высоких сейчас.

Выше среднего уровня и зарплаты опытных разработчиков, пишущих на Ruby и Java. Медианные зарплаты джунов и миддл, преимущественно пользующихся Java, тоже выше средних во всех языках.

Напомним, в марте 2025 года количество вакансий для опытных IT-специалистов с опытом работы более 5 лет превышает довоенные показатели. Рынок также характеризуется высокой активностью поисковиков.