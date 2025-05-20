Сколько времени занимает поиск первой работы в ИТ — исследование DOU

Каждый пятый начинающий в ИТ (22%) тратит более года на поиски первой работы. По-прежнему большинство соискателей - это свитчеры (люди, которые изменили свою предыдущую профессию), которых работодатели чаще приглашают на собеседования, чем студентов или недавних выпускников.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на опрос ИТ-специалистов о поиске работы и рынке труда DOU.

Отмечается, что большинство соискателей планирует быть разработчиками (42%). На второе место вышли аналитики – по этой специализации хотели бы работать 12%. В 2023 году по этому направлению планировали работать только 4%. Доля QA, напротив, существенно снизилась: 9% против 20% в 2023-м. В самые популярные специализации вошли также UI/UX и Product Design (7%).

Гендерные отличия в IT

Мужчины гораздо чаще выбирают разработку, чем другие специализации (57%). Среди женщин желающих стать разработчиками заметно меньше (22%), но больше тех, кто выбирает карьеру в аналитике (16%), QA (13%), UI/UX и Product Design (13%).

43% соискателей первой работы в ИТ – женщины. Среди планирующих начать карьеру в технических направлениях женщин 39%, среди нетехнических — 75%.

Студенты

По данным опроса, 76% студентов и выпускников, которые ищут первую работу в ИТ-отрасли, учатся на специальностях, связанных с компьютерными науками. Среди свитчеров только 18% имеют высшее образование по этому направлению, а 55% получили образование по гуманитарным, общественным и экономическим направлениям.

Кто хочет войти в ИТ

Что привлекает людей к работе в IT

76% ищут работу в ИТ из-за заинтересованности сферой и технологиями. Это основная причина как для студентов/выпускников, так и для свитчеров и не зависит от направления образования соискателя.

Почти для половины важен высокий уровень зарплат в ИТ-сфере. В комментариях также упоминались хорошие условия работы как причина выбора сферы (свободный график, удаленная работа и образ жизни айтишников).

21% свитчеров решили перейти в ИТ после увольнения с работы в другой сфере.

Треть начинающих в IT не имели собеседований

Поиск работы для тех, кто только планирует "войти в ИТ", еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хотя и им нелегко. 64% ищущих первую работу в ИТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% ищут работу больше года. 75% начинающих разработчиков в поиске уже более двух месяцев. 36% соискателей первой работы в ИТ не имели собеседований.

В опросе приняли участие 383 человека, ищущих первую работу в ИТ. Они составляют 26% всех соискателей в ИТ.

Напомним, в марте 2025 количество вакансий для опытных IT-специалистов с опытом работы более 5 лет превышает довоенные показатели. Рынок также характеризуется высокой активностью соискателей. Наибольший рост спроса наблюдался на AI/ML-специалистов и архитекторов.