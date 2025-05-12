Кого чаще всего увольняют украинские ІТ-компании и по каким причинам

Доля уволенных айтовцев за два года выросла с 16% до 19%. Чаще увольняли тех, кто недавно работает в компании. Менее половины уволенных знали о предстоящих сокращениях в компании, а для трети увольнения стало полной неожиданностью. Большинство специалистов не получают никакой поддержки от компании при сокращении.

Об этом говорится в опросе DOU среди 844 айтовцев, которые были уволены в течение последнего года.

Отмечается, что за последний год 19% айтовцев были уволены компаниями. Увольняли как специалистов в Украине, так и за границей.

Увольняли специалистов всех специализаций. В Украине все равно часто речь идет как о технических, так и нетехнических специалистах. За границей за последний год попали под сокращение 23% технических специалистов и 18% нетехнических. Разработчиков и тестировщиков за границей увольняли несколько чаще, чем других — 26% из них были сокращены в течение последнего года.

Чаще всего компании увольняли специалистов, работающих у них не очень долго. 86% работали в компаниях до шести лет, а четверть уволенных работали меньше года.

Увольнения происходили в компаниях всех размеров и направлений деятельности. Более половины уволенных специалистов работали в продуктовых компаниях. Еще около трети – в сервисных.

Причины увольнения

По данным опроса, наиболее распространенные причины увольнений специалистов за последний год — сложная финансовая ситуация в компании (34%), а также оптимизация и изменение направлений работы (33%).

Сеньоров и лидов в Украине чаще всего увольняли из-за оптимизации (35% потеряли работу по этой причине). У медлей и джунов главная причина увольнения — сложная финансовая ситуация в компании (38%).

Технических специалистов чаще увольняли из-за сложной финансовой ситуации в компании (34%), чем из-за оптимизации (31%), а также из-за отказа заказчика от проекта (20%) или завершения проекта (16%). Нетехнических специалистов чаще всего увольняли из-за оптимизации в компании и смены приоритетов (48%).

23% лидов потеряли работу из-за конфликта с руководством. По этой причине также часто увольняют начинающих (16%).

Из-за плохого перформанса несколько чаще увольняли нетехнических специалистов (17% против 12% среди технических), а также интернов и джунов (18%).

Полностью рассчитываются с работниками

Компании не всегда предупреждают специалистов о возможных увольнениях.

Так, 41% уволенных специалистов в Украине и 36% за рубежом знали о предстоящих сокращениях в компании — их предупредили, по крайней мере, за несколько дней или еще раньше. Однако для более трети специалистов новость об увольнении стала полной неожиданностью. 11% специалистов в Украине и 19% за границей догадывались, что будут сокращения, хотя компании официально не предупреждали об этом.

Чаще об увольнении сообщают в личном разговоре с работником. Реже это делают на общих митингах или в письмах или сообщениях. Крайне редко удаление учетных записей специалистов без предупреждения — с таким столкнулись лишь 3% уволенных.

Чаще компании полностью выполняют финансовые обязательства при увольнении работника 66% айтовцев в Украине и 59% за рубежом получили все денежные выплаты, включая бонусы, отпускные и т.д.

Однако довольно часто компании выплачивали только зарплату, но не бонусы или отпускные: сказали 24% специалистов в Украине и 33% за рубежом. Чаще этому подвержены небольшие и средние компании до 200 сотрудников и стартапы. Более трети специалистов, уволенных в таких компаниях, не получили полностью зарплату или другие причитающиеся им выплаты.

Ситуации, когда компании при увольнении не выплачивают зарплату специалисту, все же достаточно редки: с ними сталкивались 4% в Украине и 2% за границей.

Большинство уволенных специалистов не получили никакой дополнительной поддержки от своей компании после увольнения. Компании, которые хотели поддержать уволенных сотрудников, зачастую дополнительно выплачивали им одну или несколько зарплат. Специалисты за рубежом такие выплаты получали чаще, чем в Украине: 32% против 22%.

Напомним, апрель показал незначительное снижение количества IT-вакансий на DOU по сравнению с мартом (6308 против 6408), однако уже третий месяц количество предложений работы превышает 6 тысяч. В апреле этого года было на 1200 вакансий больше, чем в апреле прошлого.