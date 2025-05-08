Экспорт IT-услуг: какие страны покупают украинские технологии

В 2024 году экспорт IT-услуг принес украинской экономике $6,45 млрд. В топе технологий, на которые пришелся экспорт услуг в 2024 году искусственный интеллект, аналитика, кибербезопасность и встроенные технологии.

Об этом сообщает пресс-служба компании GlobalLogic, одного из крупнейших экспортеров ІТ-услуг в 2024 году.

Топ индустрий, проекты для которых занимают наибольшую долю экспорта в 2024 году:

автомобильная отрасль,

здравоохранение,

медиа,

промышленность.

Топ стран по объему экспорта в 2024 году стали США, Израиль, Великобритания, Польша, Германия, Япония.

Список крупнейших стран-импортеров украинских решений, по прогнозам компании, в 2025 году останется неизменным. Ожидается дальнейший рост спроса из Японии: GlobalLogic уже привлекли более 170 проектов из страны, в частности, благодаря сотрудничеству с материнской компанией Hitachi. Среди них наибольшую часть занимают промышленность, здравоохранение и телекоммуникации. В настоящее время в эти проекты приобщены более 1000 украинских инженеров, и их количество продолжит расти.

Эксперты подчеркивают, что в 2025 году все еще актуален спрос на развитие ИИ , а инвестиции компаний в ИИ-решения и его интеграцию к 2028 году только будут расти.

Заметим, что по итогам 2024 года экспортная выручка IT-услуг сократилась на 4,1% и составила $6,45 млрд. Это на $279 млн меньше, чем в 2023 году. Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ІТ-отрасли в 2024 году, стали США, на которые приходится 37,2% объемов всего IT-экспорта.

В марте 2025 года объем IT-экспорта из Украины вырос на 1,9% по сравнению с февралем, достигнув $545 миллионов. Однако по сравнению с первым кварталом 2024 года годовой показатель снизился на 1,3%.