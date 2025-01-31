Экспорт IT-услуг в Украину сократился второй раз подряд: итоги 2024 года

По итогам 2024 года экспортная выручка IT-услуг сократилась на 4,1% и составила 6,45 млрд долларов. Это на $279 млн меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Lviv IT Cluster.

В первом квартале 2024 года экспортная выручка IT-услуг составила около $1,59 млрд. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Второй квартал 2024 показал некоторое улучшение. Совокупная экспортная выручка в апреле, мае и июне составила $1,62 млрд, что на $26 млн (1,6%) больше, чем в первом квартале.

Несмотря на спад в годовом исчислении, в декабре 2024 года наблюдался рост экспорта: объем IT-услуг вырос на 18,7% по сравнению с ноябрем и достиг $617 млн. По сравнению с декабрем 2023 г. этот показатель вырос на 1% ($6 млн).

Лучшим в 2024 году стал четвёртый квартал. Совокупная экспортная выручка IT-услуг достигла почти $1,67 млрд., что на 6,2% или $98 млн. больше, чем в третьем квартале. Однако даже этот рост не позволил превысить уровень аналогичного периода в прошлом году — показатель оказался на 2,1% ниже результата четвертого квартала 2023 года.

В общем, если сравнивать первое и второе полугодие 2024 года, можно отметить, что вторая половина года была несколько лучше. Объемы экспорта в этот период оказались выше на 1% ($32 млн). В то же время, если сравнивать второе полугодие 2024 года с аналогичным периодом 2023 года разница остается отрицательной — снижение на $110 млн (3,3%).

Причины падения IT-экспорта

Основным фактором, влияющим на снижение объемов экспорта IT-услуг, остается война. В частности, это касается вызовов, связанных с мобилизацией, ограничениями выезда за границу и изменениями налоговой нагрузки.

Еще одним немаловажным фактором является миграция IT-специалистов. По оценкам Львовского ИТ Кластера, около 5% специалистов могут уехать из Украины в 2025 году. Это означает потерю около 11,5 тысяч экономически активных граждан.

Если война будет продолжаться долго, эта тенденция будет только усиливаться. Даже после ее завершения существует риск значительного оттока специалистов.

География экспорта IT-услуг в 2024 году

Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США. Они обеспечили $2,397 миллиарда валютных поступлений в Украину. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта.

Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 8,8% и $564,98 миллионов. Третье место заняла Мальта, обеспечив $501,19 миллионов, это 7,8%. Первую пятерку замыкают Кипр и Израиль. Они принесли 6,1% ($394,49 миллиона) и 4,6% ($296.66 миллиона) объемов экспортной выручки по статье компьютерных услуг соответственно.

Первая десятка также включает в себя Швейцарию, Германию, Польшу, Эстонию и ОАЭ. В целом, эти страны обеспечили 79,9% экспортной выручки IT-услуг.

Наибольший рост IT-экспорта в 2024 году зафиксирован в таких странах:

Гибралтар +155,2%;

Австралия +25,3%;

ОАЭ+25,3%;

Болгария +25,2%;

Испания 22,4%.

Наибольшее падение IT-экспорта произошло в:

Швецию –26,7%;

Венгрию –19,4%;

Италию –19,0%;

Литву –18,8%;

Норвегию –16,7%.

Ожидание рынка и краткосрочные прогнозы

Ожидания участников IT-рынка по 2025 году остаются пессимистическими. В 2024 году только 25% украинских IT-специалистов имели положительные ожидания по экономическому развитию отрасли. Это значительно меньше, чем в 2023 году (35%) и почти в 2,5 раза ниже показателя 2022 года (64%).

Среди руководителей IT-компаний также доминируют отрицательные настроения. Большинство владельцев бизнеса считает, что в краткосрочной перспективе украинская IT-индустрия потеряет позиции на глобальном рынке. В то же время 44% CEO ожидают роста оборота своих компаний, в то время как треть руководителей прогнозирует возможные сокращения объемов деятельности.

По данным Львовского ИТ-кластера, 60% IT-компаний после начала полномасштабного вторжения сталкивались с расторжением контрактов с клиентами. Особенно угрожает то, что в 2024 году выросла доля компаний, у которых заканчиваются активные проекты, а новых заказов нет. Если в 2023 году таких компаний было 15%, то в 2024 году этот показатель вырос до 37%. Это напрямую связано с тем, что украинским IT-компаниям все сложнее находить новых клиентов на международном рынке, поскольку заказчики часто выбирают страны без военных рисков.

Из-за трудностей с поиском новых клиентов многие компании были вынуждены сократить персонал. За последний год темпы сокращения IT-специалистов выросли в 27% компаний.

Однако IT-сектор остается крупнейшим экспортером услуг Украины, обеспечивая 37,4% от общего объема услуг. В то же время эта доля снизилась по сравнению с 2023 годом, когда она составила 41%. В целом по структуре экспорта IT-отрасль занимает второе место (11,5%), уступая только продовольственной продукции.

Заметим, по данным Национального банка Украины, экспорт ИТ-услуг из Украины за первые шесть месяцев 2024 сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,21 миллиарда долларов. В денежном эквиваленте уменьшение составляет 170 миллионов долларов.