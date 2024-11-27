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- IT и Телеком
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Украинский IT-сектор в 2024 году: экспорт услуг составил 38%
Украинский IT-сектор остается самым крупным экспортером услуг в Украине, обеспечивая 38% в структуре экспорта услуг. В то же время отрасль продолжает сталкиваться с вызовами, в частности, спадом объемов экспорта и уменьшением доли в ВВП.
Такие данные содержатся в исследовании IT Research Ukraine 2024, проведенном Львовским IT Кластером, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Ключевые цифры и тенденции
- Количество IT-компаний : В Украине официально работает 2 118 IT-компаний, из которых: 47% специализируются на аутсорсинге, 31% являются продуктовыми, 3% работают по модели аутстафинга, остальные имеют смешанную модель.
- Уменьшение количества специалистов : В 2024 году количество IT-специалистов сократилось на 1,6%.
- Образование : Доля выпускников нетехнических специальностей, переходящих в IT, выросла с 35,6% в 2023 году до 39,2% в этом году.
- Мобилизация : 67,6% компаний имеют в своих командах мобилизованных специалистов.
Позиция IT-сообщества в отношении Действие.
Режим специальных налоговых и правовых условий Действие.City приобретает все большую поддержку:
- 53,1% IT-специалистов положительно оценивают эту инициативу, что на 10% больше, чем в 2023 году.
- 16% относятся к ней нейтрально, а 16,7% — безразлично.
Федоров подчеркнул, что Дія.City создает выгодные условия для того, чтобы компании оставались в Украине, несмотря на вызовы войны, и развивали свой бизнес на выгодных условиях.
Однако украинские IT-компании активно открывают новые офисы, однако чаще за границей. Самой популярной локацией стала Польша. 6% СЭО компаний рассматривают возможность закрытия офисов в Украине.
97% компаний финансово поддерживают проекты, способствующие победе Украины. Это свидетельствует о высокой социальной ответственности отрасли даже в сложных условиях.
Средний возраст IT-специалистов — 26–35 лет, а отрасль все больше открывается для выпускников нетехнических специальностей.
При всех вызовах, IT-сектор остается ключевым драйвером экономики. Государственная поддержка и международная интеграция могут укрепить позицию Украины как инновационного центра.
Украинский IT-сектор демонстрирует устойчивость и готовность адаптироваться к вызовам войны, оставаясь важным двигателем экономического роста страны.
Добавим, Министерство цифровой трансформации вместе со Львовским ИТ-кластером запустили украинский маркетплейс технологических компаний CodeUA. Новая B2B-платформа будет соединять иностранных клиентов с проверенными украинскими техническими подрядчиками для широкого спектра проектов.