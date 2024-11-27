Український IT-сектор у 2024 році: експорт послуг склав 38%

Український IT-сектор залишається найбільшим експортером послуг в Україні, забезпечуючи 38% у структурі експорту послуг. Водночас галузь продовжує стикатися з викликами, зокрема спадом обсягів експорту та зменшенням частки у ВВП.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Такі дані містяться у дослідженні IT Research Ukraine 2024, проведеному Львівським IT Кластером, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Ключові цифри та тенденції

Кількість IT-компаній : В Україні офіційно працює 2 118 IT-компаній, з яких: 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 31% є продуктовими, 3% працюють за моделлю аутстафінгу, решта мають змішану модель.

: В Україні офіційно працює 2 118 IT-компаній, з яких: 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 31% є продуктовими, 3% працюють за моделлю аутстафінгу, решта мають змішану модель. Зменшення кількості фахівців : У 2024 році кількість IT-спеціалістів скоротилася на 1,6%.

: У 2024 році кількість IT-спеціалістів скоротилася на 1,6%. Освіта : Частка випускників нетехнічних спеціальностей, які переходять до IT, зросла з 35,6% у 2023 році до 39,2% цього року.

: Частка випускників нетехнічних спеціальностей, які переходять до IT, зросла з 35,6% у 2023 році до 39,2% цього року. Мобілізація: 67,6% компаній мають у своїх командах мобілізованих спеціалістів.

Позиція IT-спільноти щодо Дія.City

Режим спеціальних податкових та правових умов Дія.City набуває все більшої підтримки:

53,1% IT-фахівців позитивно оцінюють цю ініціативу, що на 10% більше, ніж у 2023 році.

16% ставляться до неї нейтрально, а 16,7% — байдуже.

Федоров підкреслив, що Дія.City створює вигідні умови для того, щоб компанії залишалися в Україні, попри виклики війни, та розвивали свій бізнес на вигідних умовах.

Проте, українські IT-компанії активно відкривають нові офіси, однак частіше за кордоном. Найпопулярнішою локацією стала Польща. 6% СЕО компаній розглядають можливість закриття офісів в Україні.

97% компаній фінансово підтримують проєкти, які сприяють перемозі України. Це свідчить про високу соціальну відповідальність галузі навіть у складних умовах.

Зазначається, що середній вік IT-фахівців — 26–35 років, а галузь все більше відкривається для випускників нетехнічних спеціальностей.

Попри всі виклики, IT-сектор залишається ключовим драйвером економіки. Державна підтримка та міжнародна інтеграція можуть зміцнити позиції України як інноваційного центру.

Український IT-сектор демонструє стійкість та готовність адаптуватися до викликів війни, залишаючись важливим рушієм економічного зростання країни.

Додамо, Міністерство цифрової трансформації разом із Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній CodeUA. Нова B2B-платформа з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів.