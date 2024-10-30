Уряд схвалив запуск інструменту Sandbox для розвитку технологічних стартапів в Україні

Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Sandbox — спеціального інструмента для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.

Про це повідомляє Мінцифри.

Для чого потрібен Sandbox?

Завдяки Sandbox українські стартапи отримають можливість пройти аудит, а також отримати консультації та рекомендації від фахівців для запуску й вдосконалення продуктів навіть за умов невизначеного законодавчого поля.

Sandbox орієнтований на компанії, які займаються розробкою технологічних рішень для цифрової економіки, охорони здоров’я, біотехнологій, аграрного сектору, освіти, науки та оборони. Особлива увага приділятиметься продуктам, що використовують штучний інтелект чи блокчейн.

"Максимальна підтримка високотехнологічних стартапів допоможе зупинити відтік талантів з країни, а ця проблема зараз критична для нас. Стартапи через сайт Фонду розвитку інновацій подаватимуть заявку, проходитимуть аудит продукту й отримуватимуть детальні консультації від юристів, технічних фахівців, бізнес-аналітиків тощо", - написав очільник відомства Михайло Федоров.

Як працює Sandbox

Компанія подає заявку через вебпортал Фонду розвитку інновацій. Адміністратори перевіряють відповідність компанії вимогам проєкту. Після затвердження заявки експерти створюють і узгоджують з компанією план дослідження продукту. Спеціалісти з різних галузей починають працювати над продуктом, надаючи підтримку на всіх етапах.

Програма діятиме до кінця 2026 року. Якщо вона доведе свою ефективність, Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій в Україні. Це важливий крок до перетворення країни на потужний IT-хаб у світі.

Додамо, українські ШІ-стартапи можуть отримати $10 тисяч на розвиток через акселераційну програму Deep Scale: AI Startup Accelerator – тримісячну безоплатну програму підтримки стартапів на ранніх стадіях розвитку.