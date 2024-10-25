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В Україні обрали шість університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл
Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор". Наразі обрано шість університетів, на базі яких створять перші стартап-школи.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.
За його словами, у стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування.
"Щоб в Україні з'явилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї", - переконаний міністр.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Які університети обрали
Як повідомив Федоров, серед університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:
- Національний авіаційний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Київський академічний університет;
- Сумський державний університет;
- Дніпровська політехніка;
- Одеська політехніка.
Міністр підкреслив, що ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом.
"Університети допомагатимуть студентам, у яких з'явилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок", - додав Федоров.
Про мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор"
Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів України підтримав експериментальний проєкт, що дозволить студентам втілювати в життя свої стартапи під час роботи або навчання. Його реалізація триватиме протягом двох років.
"Проєкт посилить співпрацю університетів та науково-дослідних установ із бізнесом і сприятиме збільшенню частки наукоємних стартапів та інноваційної продукції в Україні за ключовими напрямами", - підкреслювали у МОН.
Заклади вищої освіти обирали за такими критеріями:
- комерційна ефективність наукових, науково-технічних проєктів;
- наявність інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової установи;
- досвід співпраці з приватним сектором;
- потенціал розвитку екосистеми стартапів закладу вищої освіти, наукової установи з урахуванням пріоритетних державних потреб.