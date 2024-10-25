В Україні обрали шість університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор". Наразі обрано шість університетів, на базі яких створять перші стартап-школи.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

За його словами, у стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування.

"Щоб в Україні з'явилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї", - переконаний міністр.

Які університети обрали

Як повідомив Федоров, серед університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Дніпровська політехніка;

Одеська політехніка.

Міністр підкреслив, що ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом.

"Університети допомагатимуть студентам, у яких з'явилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок", - додав Федоров.

Про мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор"

Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів України підтримав експериментальний проєкт, що дозволить студентам втілювати в життя свої стартапи під час роботи або навчання. Його реалізація триватиме протягом двох років.

"Проєкт посилить співпрацю університетів та науково-дослідних установ із бізнесом і сприятиме збільшенню частки наукоємних стартапів та інноваційної продукції в Україні за ключовими напрямами", - підкреслювали у МОН.

Заклади вищої освіти обирали за такими критеріями: