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В Україні обрали шість університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл

В Україні обрали шість університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл
Фото: Freepik

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор". Наразі обрано шість університетів, на базі яких створять перші стартап-школи.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

За його словами, у стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування.

"Щоб в Україні з'явилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї", - переконаний  міністр.

Які університети обрали

Як повідомив Федоров, серед університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:

  • Національний авіаційний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Київський академічний університет;
  • Сумський державний університет;
  • Дніпровська політехніка;
  • Одеська політехніка.

Міністр підкреслив, що ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом. 

"Університети допомагатимуть студентам, у яких з'явилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок", - додав Федоров.

Про мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор"

Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів України підтримав експериментальний проєкт, що дозволить студентам втілювати в життя свої стартапи під час роботи або навчання. Його реалізація триватиме протягом двох років.

"Проєкт посилить співпрацю університетів та науково-дослідних установ із бізнесом і сприятиме збільшенню частки наукоємних стартапів та інноваційної продукції в Україні за ключовими напрямами", - підкреслювали у МОН.

Заклади вищої освіти обирали за такими критеріями:

  • комерційна ефективність наукових, науково-технічних проєктів;
  • наявність інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової установи;
  • досвід співпраці з приватним сектором;
  • потенціал розвитку екосистеми стартапів закладу вищої освіти, наукової установи з урахуванням пріоритетних державних потреб.
Автор:
Світлана Манько