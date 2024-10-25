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В Украине выбрали шесть университетов, на основе которых создадут сеть стартап-школ

В Украине выбрали шесть университетов, на основе которых создадут сеть стартап-школ
Фото: Freepik

Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации создают сеть "Стартап-школа – инкубатор – акселератор". Уже выбраны шесть университетов, на базе которых создадут первые стартап-школы.

Об этом сообщил   вице-премьер-министр – министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

По его словам, в стартап-школах студенты получат поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования.

"Чтобы в Украине появились свои Facebook или Microsoft, нужно помогать маленьким студенческим стартапам в реализации еще на этапе идеи", – убежден министр.

Какие университеты выбрали

Как сообщил Федоров, среди университетов, на базе которых создадут первые стартап-школы:

  • Национальный авиационный университет;
  • Винницкий национальный технический университет;
  • Киевский академический университет;
  • Сумской государственный университет;
  • Днепровская политехника;
  • Одесская политехника.

Министр подчеркнул, что у этих университетов есть потенциал для реализации стартапов, инновационная инфраструктура и опыт сотрудничества с бизнесом.

"Университеты будут помогать студентам, у которых появилась крутая идея стартапа, привлекать инвестиции, масштабировать проект и выходить на рынок", – добавил Федоров.

О сети "Стартап-школа – инкубатор – акселератор"

Напомним, в апреле Кабинет Министров Украины поддержал экспериментальный проект, который позволит студентам претворять в жизнь свои стартапы во время работы или учебы. Его реализация будет продолжаться в течение двух лет.

"Проект усилит сотрудничество университетов и научно-исследовательских учреждений с бизнесом и будет способствовать увеличению доли наукоемких стартапов и инновационной продукции в Украине по ключевым направлениям", — подчеркнули в МОН.

Заведения высшего образования выбирали по следующим критериям :

  • коммерческая эффективность научных, научно-технических проектов;
  • наличие инновационной инфраструктуры на базе заведения высшего образования, научного учреждения;
  • опыт сотрудничества с частным сектором;
  • потенциал развития экосистемы стартапов высшего образования, научного учреждения с учетом приоритетных государственных нужд.
Автор:
Светлана Манько