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В Украине выбрали шесть университетов, на основе которых создадут сеть стартап-школ
Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации создают сеть "Стартап-школа – инкубатор – акселератор". Уже выбраны шесть университетов, на базе которых создадут первые стартап-школы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.
По его словам, в стартап-школах студенты получат поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования.
"Чтобы в Украине появились свои Facebook или Microsoft, нужно помогать маленьким студенческим стартапам в реализации еще на этапе идеи", – убежден министр.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Какие университеты выбрали
Как сообщил Федоров, среди университетов, на базе которых создадут первые стартап-школы:
- Национальный авиационный университет;
- Винницкий национальный технический университет;
- Киевский академический университет;
- Сумской государственный университет;
- Днепровская политехника;
- Одесская политехника.
Министр подчеркнул, что у этих университетов есть потенциал для реализации стартапов, инновационная инфраструктура и опыт сотрудничества с бизнесом.
"Университеты будут помогать студентам, у которых появилась крутая идея стартапа, привлекать инвестиции, масштабировать проект и выходить на рынок", – добавил Федоров.
О сети "Стартап-школа – инкубатор – акселератор"
Напомним, в апреле Кабинет Министров Украины поддержал экспериментальный проект, который позволит студентам претворять в жизнь свои стартапы во время работы или учебы. Его реализация будет продолжаться в течение двух лет.
"Проект усилит сотрудничество университетов и научно-исследовательских учреждений с бизнесом и будет способствовать увеличению доли наукоемких стартапов и инновационной продукции в Украине по ключевым направлениям", — подчеркнули в МОН.
Заведения высшего образования выбирали по следующим критериям :
- коммерческая эффективность научных, научно-технических проектов;
- наличие инновационной инфраструктуры на базе заведения высшего образования, научного учреждения;
- опыт сотрудничества с частным сектором;
- потенциал развития экосистемы стартапов высшего образования, научного учреждения с учетом приоритетных государственных нужд.