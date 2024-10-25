Украинцев приглашают пройти бесплатное обучение в "Школе стартапов"

1 ноября стартует обучающая программа для новичков в бизнесе, которая будет проходить на образовательной платформе Privatbank Business Platform. Цель этого курса – помочь предпринимателям-новичкам получить базовые знания и навыки для создания и развития собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Что известно об учебной программе

В ПриватБанке отмечают, что участники программы узнают ключевые аспекты предпринимательской деятельности: от разработки идеи и бизнес-модели до управления финансами, маркетинга и юридических вопросов.

Курс будет бесплатным и будет включать 13 вебинаров – это практичные кейсы, мастер-класс и советы от ведущих экспертов.

Регистрация открыта для всех желающих по ссылке.

Для чего нужен этот курс

Как отметил член правления по корпоративному бизнесу и МСБ Евгений Заиграев, стартапы могут стать двигателем экономики даже в самые сложные времена. Во время войны они являются источником инноваций и адаптации, создают новые идеи и открывают неожиданные возможности. Каждый успешный стартап — новые рабочие места, капитал и партнерства, которые оживляют как региональную, так и национальную экономику, поддерживают устойчивость бизнеса.

Он добавил, что на сегодняшний день, когда Украина держится благодаря силе своих людей, предпринимательство стратегически важно для всех ее жителей.

"И конечно, мы должны всячески поддерживать этот потенциал украинцев", — подчеркнул Заиграев.

В ПриватБанке отметили, что за 8 месяцев 2024 года в Украине открылось более 18 тысяч новых компаний. Это тысячи украинцев, которые имеют отвагу при всем развиваться и быть поддержкой украинской экономики. Вместе с тем, остается немало людей, которые еще задумываются над запуском собственного бизнес-проекта.

Поэтому "Школа стартапов" запускается именно для того, чтобы добавить знаний и уверенности украинцам, желающим открыть собственное дело.

Добавим, что в октябре на PrivatBank Business Platform была начата "Бизнес-школа для защитников", которая должна предоставить украинским военнослужащим и ветеранам знания, инструменты и поддержку успешного перехода к гражданской жизни благодаря предпринимательству.

О PrivatBank Business Platform

Образовательная платформа PrivatBank Business Platform создана ПриватБанком совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, OLX Украина и компанией Mastercard для обучения и развития предпринимателей.

На PrivatBank Business Platform предприниматели могут узнать больше о юридических и налоговых аспектах ведения бизнеса в разных европейских странах.

Кроме того, пользователи получат практические советы и инструменты развития бизнеса на международном рынке.