Українців запрошують пройти безоплатне навчання у "Школі стартапів"

1 листопада стартує навчальна програма для початківців у бізнесі, яка буде проходити на освітній платформі Privatbank Business Platform. Цей курс має на меті допомогти підприємцям-новачкам отримати базові знання та навички для створення і розвитку власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Що відомо про навчальну програму

В ПриватБанку зазначають, що учасники програми дізнаються про ключові аспекти підприємницької діяльності: від розробки ідеї та бізнес-моделі до управління фінансами, маркетингу і юридичних питань.

Курс буде безплатним і включатиме 13 вебінарів – це практичні кейси, майстер-клас та поради від провідних експертів.

Реєстрація відкрита для всіх охочих за посиланням.

Для чого потрібен цей курс

Як зауважив член правління з корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, стартапи можуть стати двигуном економіки навіть у найскладніші часи. Під час війни вони є джерелом інновацій та адаптації, генерують нові ідеї і відкривають несподівані можливості. Кожен успішний стартап — це нові робочі місця, капітал і партнерства, які оживляють як регіональну, так і національну економіку, підтримують стійкість бізнесу.

Він додав, що на сьогоднішній день, коли Україна тримається завдяки силі своїх людей, підприємництво є стратегічно важливим для всіх її жителів.

"І звичайно, ми маємо всіляко підтримувати цей потенціал українців", - наголосив Заіграєв.

В ПриватБанку зазначили, що за 8 місяців 2024 року в Україні відкрилось понад 18 тис. нових компаній. Це тисячі українців, які мають відвагу попри все розвиватися і бути підтримкою української економіки. Разом з тим залишається чимало людей, які ще задумуються над запуском власного бізнес-проєкту.

Тож "Школа стартапів" запускається саме для того, щоб додати знань та впевненості українцям, які хочуть відкрити власну справу.

Додамо, що у жовтні на PrivatBank Business Platform була започаткована "Бізнес-школа для захисників", яка має надати українським військовослужбовцям та ветеранам знання, інструменти та підтримку для успішного переходу до цивільного життя завдяки підприємництву.

Про PrivatBank Business Platform

Освітня платформа PrivatBank Business Platform створена ПриватБанком спільно з Європейською Бізнес Асоціацією, OLX Україна та компанією Mastercard для навчання та розвитку підприємців.

На PrivatBank Business Platform підприємці можуть дізнатися більше про юридичні та податкові аспекти ведення бізнесу в різних європейських країнах.

Крім того, користувачі отримають практичні поради та інструменти для розвитку бізнесу на міжнародному ринку.