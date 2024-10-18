Бізнес отримав можливість впливати на підготовку потрібних фахівців

Українські підприємці отримали можливість впливати на підготовку потрібних їм фахівців через залучення до наглядових рад у Центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО). Це допоможе підвищити ефективність навчальних центрів та сприятиме зростанню конкурентоспроможності українців на ринку праці.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Сьогодні маємо серйозні виклики на ринку праці, серед яких - структурне безробіття. З одного боку, значна частина українців не може знайти роботу, оскільки їхній професійний рівень та навички не відповідають запитам роботодавців, з іншого - бізнес скаржиться на брак кадрів", - зазначила Бережна.

На її думку, вирішенням цієї проблеми може стати перенавчання людей на нові професії та спеціальності, які є актуальними і затребуваними.

"Саме тому ми пропонуємо роботодавцям безпосередньо впливати на підготовку потрібних їм фахівців в центрах профтехосвіти через долучення до наглядових рад ЦПТО. Навчальні центри мають готувати тих фахівців, які потрібні на ринку праці саме зараз", - переконана чиновниця.

За її словами, 7 членів наглядової ради центру профтехосвіти представлятимуть бізнес, також до її складу увійдуть представники центру зайнятості та місцевої влади. Члени наглядової ради безпосередньо впливатимуть на підготовку фахівців в ЦПТО, зможуть коригувати навчальні програми згідно запитів бізнесу, замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями, потрібними в регіоні.

У Мінекономіки зауважують, що роботодавці можуть замовити підготовку фахівців в ЦПТО Держслужби зайнятості на наявні вакансії, або на вакансії, які з’являться у них найближчим часом. Також вони можуть відправити на навчання новій професії або підвищення кваліфікації вже працюючих у них співробітників, але за власні кошти.

На сьогодні в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості – в Одесі, Полтаві, Дніпропетровську, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 97 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації. З початку 2024 року навчання в центрах профтехосвіти пройшли 20 тисяч фахівців.

Нагадаємо, Міністерство економіки України оголосило про запуск реформи центрів професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості.

Реформа має на меті трансформувати центри професійно-технічної освіти в інноваційні освітні заклади, де теорія та практика йдуть пліч-о-пліч. Це дозволить студентам отримувати практичний досвід на реальному виробництві, забезпечуючи відповідність їхніх кваліфікацій потребам ринку праці.

Також в Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.