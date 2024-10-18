Бизнес получил возможность влиять на подготовку нужных специалистов

Украинские предприниматели получили возможность влиять на подготовку нужных им специалистов через привлечение в наблюдательные советы в Центрах профессионально-технического образования ( ЦПТО). Это поможет повысить эффективность учебных центров и будет способствовать росту конкурентоспособности украинцев на рынке труда.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Сегодня есть серьезные вызовы на рынке труда, среди которых — структурная безработица. С одной стороны, значительная часть украинцев не может найти работу, поскольку их профессиональный уровень и навыки не отвечают запросам работодателей, с другой — бизнес жалуется на нехватку кадров", — отметила Бережно.

По ее мнению, решением этой проблемы может стать переобучение людей на новые профессии и специальности, актуальные и востребованные.

"Именно поэтому мы предлагаем работодателям оказывать непосредственное влияние на подготовку нужных им специалистов в центрах профтехобразования через присоединение к наблюдательным советам ЦПТО. Учебные центры должны готовить тех специалистов, которые нужны на рынке труда именно сейчас", — убеждена чиновница.

По ее словам, 7 членов наблюдательного совета центра профтехобразования будут представлять бизнес, также в его состав войдут представители центра занятости и местных властей. Члены наблюдательного совета будут непосредственно влиять на подготовку специалистов в ЦПТО, смогут корректировать учебные программы согласно запросам бизнеса, заказывать подготовку специалистов по новым профессиям, необходимым в регионе.

В Минэкономики отмечают, что работодатели могут заказать подготовку специалистов в ЦПТО Госслужбы занятости на имеющиеся вакансии или на вакансии, которые появятся у них в ближайшее время. Также они могут отправить на обучение новой профессии или повышению квалификации уже работающих в них сотрудников, но за собственные средства.

На сегодняшний день в Украине работают 8 центров профтехобразования Госслужбы занятости – в Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Сумах. В центрах обучают специалистов по 97 рабочим профессиям и более 400 направлениям повышения квалификации. С начала 2024 года обучение в центрах профтехобразования прошли 20 тысяч специалистов.

Напомним, Министерство экономики Украины объявило о запуске реформы центров профессионально-технического образования (ЦПТО) Государственной службы занятости.

Реформа имеет целью трансформировать центры профессионально-технического образования в инновационные образовательные учреждения, где теория и практика идут бок о бок. Это позволит студентам получать практический опыт на реальном производстве, обеспечивая соответствие их квалификациям потребностям рынка труда.

Также в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут бесплатно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.