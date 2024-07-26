Минэкономики запускает реформу центров профессионально-технического образования: как это поможет украинскому рынку труда

Министерство экономики Украины объявило о запуске реформы центров профессионально-технического образования (ЦПТО) Государственной службы занятости. Эта инициатива направлена на решение проблемы структурной безработицы, когда на рынке труда есть и искатели работы и запрос от работодателей, но они не подходят друг другу.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Реформа имеет целью трансформировать центры профессионально-технического образования в инновационные образовательные учреждения, где теория и практика идут бок о бок. Это позволит студентам получать практический опыт на реальном производстве, обеспечивая соответствие их квалификациям потребностям рынка труда.

Ключевые новации реформы

Одним из ключевых новшеств является создание наблюдательных советов при каждом центре. Это будет способствовать:

Увеличению финансирования: наблюдательные советы будут искать спонсоров, доноров и партнеров.

Привлечению работодателей к учебному процессу: бизнес сможет сотрудничать с потенциальными работниками еще во время их обучения.

Обновлению учебных программ и методик.

Повышению прозрачности и подотчетности: наблюдательные советы будут мониторить деятельность ЦПТО.

В состав наблюдательных советов войдут представители международных компаний, что позволит привлечь глобальный опыт и экспертизу и адаптировать учебные программы к лучшим мировым практикам.

По словам Свириденко, вторым важным шагом является усиление взаимодействия бизнеса и центров профессионально-технического образования. В 2024 году работодатели заказали у Государственной службы занятости обучение для около 5000 специалистов. Это позволяет адаптировать обучающие программы к реальным потребностям рынка труда, обеспечивая индивидуальный подход и использование различных форм обучения.

Она также призвала работодателей пользоваться простым алгоритмом для улучшения квалификации сотрудников и/или овладения востребованными навыками: следует обратиться в центр профессионально-технического образования Госслужбы занятости и заключить договор на обучение, после чего работники его пройдут.

Свириденко подчеркнула, что по статистике, из 13 тысяч человек, прошедших обучение в ЦПТО, 85% нашли работу. Однако потенциал ЦПТО значительно больше, поэтому Министерство экономики начинает эту реформу.

Напомним, в Минобразования определили первые 72 профтеха, где будут обучать профессии для восстановления Украины. Они получат 500 млн. грн. государственных средств на обновление мастерских.

Добавим, что в 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

В ноябре 2023 стало известно, что в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут безвозмездно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.