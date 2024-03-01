В семи профтехучилищах появится новая учебная программа - "Оператор гражданских дронов"

В 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", - отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Он пояснил, что уметь управлять гражданским дроном является для Украины сверхважным умением.

"Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны", - добавил Федоров.

"Реформа профтехобразования продолжается. Недавно 200+ заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране. Качественное образование - это фундамент для развития человеческого капитала", - резюмировал глава Минцифры.

С начала года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала Forbes, что в течение 2024 года украинские производители изготовили около 200 000 FPV-дронов.

Также она добавила, что украинская промышленность готова изготовить более миллиона дронов, как это было заявлено президентом, а также превысить это количество, поскольку в этом году производственные мощности смогут произвести до 2 миллионов дронов различных моделей, включая FPV.

Гвоздяр также отметила, что на данный момент продолжается разработка FPV-дронов типа "крыло" и легких разведывательных дронов, которые могут стать соответствующими моделями Mavic.

Миллион украинских дронов

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в 2024 году произвести один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

При этом он отмечал, что также нужно создать новую инфраструктуру для управления дронами и побороть логистические "черные дыры", в которых способны исчезать целые партии отправляемой на фронт техники.

Сам Федоров считает, что план по производству 1 млн FPV-дронов в течение года достаточно реалистичен. Для этого ежедневно нужно производить по 2739 дронов и Украина способна сделать даже больше таких аппаратов.

Также в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

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