У семи профтехучилищах з'явиться нова навчальна програма — "Оператор цивільних дронів"

У 2024 році в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", - зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Він пояснив, що вміти керувати цивільним дроном наразі є для України надважливим вмінням.

"Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", - додав Федоров.

"Реформа профтехосвіти триває. Нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні. Якісна освіта — це фундамент для розвитку людського капіталу", - резюмував голова Мінцифри.

З початку року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла Forbes, що протягом 2024 року українські виробники виготовили близько 200 000 FPV- дронів.

Також вона додала, що українська промисловість готова виготовити понад мільйон дронів, як це було заявлено президентом, і навіть перевищити цю кількість, оскільки цьогоріч виробничі потужності зможуть виробити до 2 мільйонів дронів різноманітних моделей, включаючи FPV.

Гвоздяр також зазначила, що на даний момент триває розробка FPV-дронів типу "крило" та легких розвідувальних дронів, які можуть стати відповідниками моделі Mavic.

Мільйон українських дронів

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль у 2024 році виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.

При цьому він зауважував, що також треба створити нову інфраструктуру для управління дронами та побороти логістичні "чорні діри", у яких здатні зникати цілі партії техніки, яка відправляється на фронт.

Сам Федоров вважає, що план із виробництва 1 млн FPV-дронів протягом року є досить реалістичним. Для цього щодня треба виготовляти по 2739 дронів і Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів.

Також у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.

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