"Буде більше": Федоров припустив перевиконання плану з виробництва 1 млн дронів

План із виробництва 1 млн FPV-дронів протягом року є досить реалістичним, і Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Liga.net.

Журналіст зауважив, що згідно з поточними намірами, Україні щодня треба виготовляти по 2739 дронів. На це Федоров відповів, що зробити 1 млн апаратів реально.

"Я думаю, що в цьому році буде більше дронів вироблено. Дуже багато залежить від характеристик – про які дрони йдеться. Тому що зараз, наприклад, потрібно щонайменше 20-30% робити FPV з тепловізорами, потрібно збільшувати рами, якщо ми говоримо тільки про FPV. FPV можна, дійсно, зробити й більше 1 млн", – висловився міністр.

За його словами, поточних спроможностей компаній вистачає, щоб створити стільки дронів.

"Тобто сьогодні ринок розігнався набагато більше, ніж є грошей, щоб викуповувати всі БпЛА. І тому потрібно збільшувати фінансування, потрібно далі відкривати ринки, щоб ціни зменшувалися завдяки конкуренції", – вважає Федоров.

Він додав, що у 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз кількість таких фірм перевищила 70.

Мільйон дронів: плани влади

Про те, що Україна виробить мільйон дронів у 2024 році, в грудні заявив президент України Володимир Зеленський.

При цьому він зауважував, що також треба створити нову інфраструктуру для управління дронами та побороти логістичні "чорні діри", у яких здатні зникати цілі партії техніки, яка відправляється на фронт.

Радник міністра стратегічної промисловості Ярослав Олійник у коментарі "ВВС Україна" пояснював, що до виробництва безпілотників залучені як приватні, так і державні підприємства. І їхні потужності дозволяють говорити про 1 млн апаратів на рік. Однак для здійснення таких намірів потрібні довгострокові контракти від Міноборони з необхідною передоплатою. За словами чиновника, фірми, окрім отримання грошей на закупівлю комплектуючих, логістику та зарплати, ще повинні мати розуміння, як розвивати своє виробництво.