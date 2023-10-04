В Україні вироблятимуть французькі безпілотники Aarok

Державне підприємство "Антонов" підписало угоду з французькою компанією Turgis & Gaillard про виробництво безпілотників в Україні на базі французького дрону Aarok. Угоду було підписано під час візиту до Києва минулих вихідних міністра збройних сил Себастьєна Лекорню.

Про це пише французьке видання La Tribune.

Планується, що Aarok, який відноситься до категорії MALE (Medium Altitude Long Range) буде літати в українському небі вже наступного року. Видання зазначило, що саме український "Антонов" підібрав дизайн цього дрона. Безпілотники Aarok виробництва "Антонова" будуть призначені тільки для Збройних сил України.

Aarok виконуватиме спостережні та розвідувальні завдання з використанням високоефективних оптико-електронних і електромагнітних датчиків. Також дрон може виконувати різні бойові завдання, оскільки здатен переносити 1,5 тонни озброєння та триматися у повітрі до 24-30 годин. Середні швидкість – понад 400 км/год. Окрім цього, безпілотник буде обладнаний спеціальними шасі, які дозволяють здійснювати зліт з полів та нерівної місцевості.

Про саму угоду відомо не багато. Також немає відомостей про те, де буде знаходитися місце зборки безпілотників та яке обладнання буде використовуватися.

Згідно з повідомленням, ця угода є частиною бажання Франції закріпити свою допомогу Україні в довгостроковій перспективі та перейти від продажу військового обладнання до встановлення промислового партнерства між двома країнами.

"Ми знаємо, що ця війна триватиме. Оскільки це триватиме (...), ми повинні забезпечити, щоб завтра ми продовжували бути надійними в нашій допомозі Україні", – сказав Лекорню під час візиту до Києва.

Крім Turgis & Gaillard, ще кілька французьких промисловців уклали контракти на постачання зброї в Україну.

Так, компанія-виробник безпілотників Delair, яка цього літа уклала перший контракт на постачання 150 безпілотників-спостережників. Thales, зі свого боку, підписала угоду з українською компанією про спільну розробку дронів, а компанія Vistory встановить в Україні центр 3D-друку для виробництва запчастин.

Спільне виробництво зброї: з якими країнами є домовленості

Президент Володимир Зеленський за підсумками візиту у Вашингтон повідомив, що Україна та США домовилися про спільне виробництво озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони.

Окрім цього, Федеральне управління картелів Німеччини 28 вересня дало дозвіл німецькій оборонній компанії Rheinmetall створити спільно з українським державним підприємством "Український оборонпром" підприємства, яке буде займатися виробництвом військової техніки.

Також ТОВ "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членами НАТО налагодили спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм. Виробники пояснили своє рішенням тим, що 120 мм міномет — один з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї, яку використовують українські військові. 120 мм міни вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції ворога.