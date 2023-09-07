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Франція закупила і поставила Україні 150 дронів
Уряд Франції закупив понад 150 безпілотних апаратів від компанії Delair, яка є одним із провідних світових виробників дронів і створює їх для армії Франції та вже відправив їх до українських військових.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
За його словами, Україна сама обрала безпілотники які їй потрібні, а французький уряд оплатив їх.
В той же час, Лекорню не уточнив, які саме дрони отримали українські військові. В асортименті компанії Delair є три моделі безпілотників — DT46, DT26 Line та UX11.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Франція повідомляла, що посилить військову підтримку України. Париж вже готує нові поставки допомоги.
Допомога, яку надає Франція Україні, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Києвом. В першу чергу йдеться про допомогу Україні в захисті від російської агресії, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії.