Франція закупила і поставила Україні 150 дронів

Уряд Франції закупив понад 150 безпілотних апаратів від компанії Delair, яка є одним із провідних світових виробників дронів і створює їх для армії Франції та вже відправив їх до українських військових.

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Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, Україна сама обрала безпілотники які їй потрібні, а французький уряд оплатив їх.

Exemple concret de l’engagement de la France au soutien de l’Ukraine avec Delair et son PDG : plus de 150 drones sélectionnés par l’Ukraine, financés par la France et déjà en cours de livraison.



C’est concret pour notre industrie et c’est concret pour l’Ukraine ! pic.twitter.com/RJgoMrqC5f — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 6, 2023

В той же час, Лекорню не уточнив, які саме дрони отримали українські військові. В асортименті компанії Delair є три моделі безпілотників — DT46, DT26 Line та UX11.

Нагадаємо, раніше Франція повідомляла, що посилить військову підтримку України. Париж вже готує нові поставки допомоги.

Допомога, яку надає Франція Україні, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Києвом. В першу чергу йдеться про допомогу Україні в захисті від російської агресії, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії.