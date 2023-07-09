ППО і артилерія. У Франції заявили, що посилять військову підтримку України

Франція посилить військову підтримку України. Париж вже готує нові поставки допомоги.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв'ю RFI.

"Франція неодноразово стверджувала, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання", - зазначила вона.

За її словами, допомога, яку надає Франція Україні, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Києвом. В першу чергу йдеться про допомогу Україні в захисті від російської агресії, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії.

"Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься. Готуються нові поставки військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною", - запевнила Колонна.

Зокрема, мова йде про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі, а також, як пояснила міністерка, надання достатньо потужних можливостей, щоб запобігти будь-яким новим спробам агресії Росії в майбутньому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні після зустрічі з президентом Франії Емманюелем Макроном анонсував рішення про підготовку українських пілотів винищувачів. Президенти доручили міністрам оборони своїх країн з урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами спільно напрацювати офіційне рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки українських пілотів бойових літаків, "коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних сил України".