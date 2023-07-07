В Європі погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів для України

Рада Європейського союзу та Європарламент досягли попередньої згоди щодо проєкту регламенту на збільшення виробництва боєприпасів (ASAP), який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. даний проєкт був розроблений зокрема, щоб забезпечити потреби Києва у снарядах і ракетах.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Даний проєкт передбачає виділення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для нарощування виробничих потужностей по виробництву боєприпасів типу "земля-земля", артилерійських боєприпасів, а також ракет.

Таким чином, статегія реалізує третій напрямок плану, погодженого Радою в березні 2023 року, щоб забезпечити довгострокове збільшення виробництва боєприпасів в Європі на користь України та держав-членів ЄС.

"Завдяки сьогоднішній рекордно короткій угоді про ASAP ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет у Європі. Це ще один доказ непохитної відданості ЄС підтримці України, зміцненню оборонно-технологічної та промислової бази ЄС і, зрештою, забезпеченню довгострокової безпеки та захисту громадян ЄС", - сказала Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії.

Угода впроваджує інструмент, який дозволить Європейському Союзу фінансово підтримувати зміцнення потужностей для виробництва боєприпасів і ракет у всьому ланцюжку постачання та вартості. Ця підтримка надаватиметься у формі грантів різного виду діяльності, які допоможуть європейській оборонній промисловості збільшити її виробничі потужності та усунути виявлені обмеження.

Крім того, нові правила полегшать доступ до фінансування для європейських компаній у галузі боєприпасів і ракет, можливо, за допомогою "Фонду підвищення". Цей фонд створений з метою сприяння доступу компаній, що займаються виробництвом боєприпасів та ракет, до державного та приватного фінансування для прискорення інвестицій, необхідних для збільшення виробничих потужностей.

Тепер угоду мають схвалити Рада та Парламент. Потім він буде офіційно прийнятий обома інституціями після юридично-лінгвістичного перегляду. Очікується, що підписання та набуття чинності відбудуться до кінця липня.

Нагадаємо, рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України Рада ЄС підтримала у квітні. Разом з попереднім рішенням про швидке постачання боєприпасів з наявних запасів ЄС виділив на ці цілі 2 млрд євро.

Раніше між країнами-членами ЄС існували розбіжності з цього питання. Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС та Норвегії, але Польща, яку підтримали інші країни блоку, виступала проти такого формату.

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