Військово-промисловий потенціал Європи не здатний забезпечити потреби України

Після того, як президент України Володимир Зеленський здійснив важливий тур західними столицями, європейські уряди продемонстрували свою готовність підтримати Україну в її боротьбі за мир. Україні було обіцяно значну фінансову та військову підтримку, оскільки Зеленський чітко дав зрозуміти, що контрнаступ України не може розпочатися, доки не буде забезпечено більше зброї та боєприпасів.

Проте, більшість озброєнь, які цього тижня пообіцяли європейські лідери, навряд чи потрапить на поле бою до початку контрнаступу, пише Washington Post.

Видання зазначає, що ВПК Заходу не здатен підтримувати такі темпи виробництва боєприпасів, як потрібно Україні. Західні уряди не змогли діяти досить швидко, щоб змінити свою промислову політику, щоб задовольнити зростаючі потреби України в артилерійських боєприпасах, бронетехніці та іншому озброєнні.

Існуючі в Києві запаси радянського озброєння виснажуються, як і власні запаси Заходу, що підвищує ризик дефіциту поставок для України до кінця року, а це перешкоджатиме здатності України розпочинати подальші наступальні операції, вважають ці експерти.

В західних столицях зростає усвідомлення того, що часткова допомога Україні, яка була досі, може виявитися недостатньою, щоб дозволити Києву здійснити більше, ніж локальні прориви вздовж лінії фронту, де Росія витратила місяці на зміцнення своїх позицій.

Повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року шокувало континент, який десятиліттями спрямовував свої "дивіденди миру" на економічне зростання та соціальні витрати, одночасно скорочуючи свої армії та виснажуючи арсенали.

Речник НАТО Оана Лунгеску заявила, що альянс продовжує працювати над швидким усуненням недоліків у запасах боєприпасів та зміцненням трансатлантичної промислової бази.

"Кілька союзників, включаючи Сполучені Штати, Великобританію, Норвегію та Францію, вже підписали великі нові контракти з оборонною промисловістю, що дозволяє їм інвестувати у збільшення виробничих потужностей", — сказала Лунгеску. У НАТО відмовилися надати додаткові подробиці щодо контрактів.

Видання зазначає, що Європа витратила 13 місяців до того, як почати нарощувати промисловість. WР наголошує, що союзники не бачать такої промислової діяльності, яка б дала Україні те, що їй потрібно для масштабної боротьби.

Генсек НАТО зазначив, що ЗСУ використовують від 4000 до 7000 артилерійських снарядів щодня. Водночас витрати Росії сягають близько 20000 снарядів.

В березні країни ЄС погодили прискорене постачання та закупку артснарядів, щоб допомогти Україні. Тож за цією ініціативою мають надійти боєприпаси на 2 млрд євро. На зустрічі в Брюсселі політики погодили надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.